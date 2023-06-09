Mark Zuckerberg'den Apple Vision Pro yorumu: "Benim istediğim bu değil"

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün açıklamalarının tamamı ise şöyle:

"İlk olarak gördüklerimden anladığım, iyi haber şu ki bizim ekiplerimizin fizik kurallarınca ortaya çıkan kısıtlanmalarına çözüm olarak denemediği, keşfetmediği, düşünmediği onların bulduğu sihirli bir çözümleri yok. Daha yüksek çözünürlüklü bir ekran tercih etmişler, o ve daha birçok teknolojiyle birlikte 7 kat daha fazla maliyetli ve o kadar çok enerjiye ihtiyaç duyuyor ki kabloyla bağlanmış bir bataryası yanında. Bu tasarım ödününü yapmışlar ve düşündükleri kullanım alanları için de mantıklı olabilir.



Bence yaptıkları sunum gerçekten de firmalarımızın vizyonu ve değerleri arasındaki farkı çok önemli bir şekilde ortaya koyuyor. Biz ürünlerimiz mümkün olabilecek herkes için erişilebilir, fiyatı karşılanabilir olsun diye inovasyonlar yapıyoruz ve yaptığımız birçok şeyin temelinde de bu var. Ve 10 milyonlarca Quest sattık.



En önemlisi, bizim metaverse için vizyonumuz ve varlığımız temel olarak sosyal bir tabana sahip. Kişilerin yeni yollarla etkileşmeleri, yeni yollarla birbirlerine daha yakın hissetmeleriyle ilgili. Bizim cihazımız ayrıca aktif olmak ve bir şeyler yapmakla ilgili. Buna karşıt gösterdikleri her demoda bir kişi bir kanepede tek başına oturuyordu.



Yani, tabii bu bilgisayar vizyonunun geleceği olabilir, ama benim istediğim gelecek bu değil. Bu konuya yaklaşımlarımızda gerçekten felsefi bir fark var. Onların ortaya koydukları ürün ve nasıl rekabet edeceklerini görmek beni olumlu anlamda daha da heyecanlandırdı, yaptığımız şeyin bir önemi var ve başarılı olacak. Ama bu yolculuk eğlenceli olacak."

