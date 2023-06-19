Meta'dan Quest başlıklara ebeveyn kilidi: kullanım yaşı düşürülüyor (VR gözlükler sağlığa zararlı mı?)

Meta, Quest gözlüklerinin kitlesini genişletiyor. Mark Zuckerberg, ebeveyn kontrollü hesapları duyurdu. Böylelikle Quest 2 ve 3 başlıklarının kullanım yaşı 13'ten 10 yaşa düşürüldü.



Meta Quest'i kullanmak isteyen 10 yaşında bir çocuk hesap oluşturmak, uygulama indirmek ve cihaza erişebilmek için ebeveynlerinin onayına ihtiyacı olacağı belirtildi. Ayrıca ailelerin Quest başlıkların kullanımı daha kolay sınırlandırabilmeleri için zamanlayıcı özelliğini barındıracağı aktarıldı.



Şirket, ebeveynlerin çocuklarına uygun uygulama mağazasını düzenleyecek. Bununla beraber çocuklara reklam sunmayacak ve ebeveynler deneyimi iyileştirmek için verilerin kullanılıp kullanılmayacağını seçme şansına sahip olacak.



Ayrıca Meta'nın Quest gözlükleri eğitim için bir nimet olarak nitelendiriyor. Şirket, bu başlıkların çocukların sanal bilim dersleri almasını ve bir dizi eğitici oyun ile gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyor. Mağazada ise kitaplar barındıracağını belirten Meta, çocuklar için kitaplar barındıracağını da ifade etti.



VR GÖZLÜKLER SAĞLIĞA ZARARLI MI?



Çocukların VR gözlük kullanımının sağlıklı olup olmadığı merak ediliyor.



ZDnet'e konuşan Duke Üniversitesi optometristi Dr. Nathan Cheung, "VR gözlükler özellikle daha küçük yaşta gelişmekte olan gözlere sahip çocuklarda Göz ve boyun ağrılarına neden olabilir. Ayrıca VR gözlüklerin odaklanmayı nasıl etkileyebieceğine dair atraştırma eksikliği var. Teknoloji, çocuklar için kesinlikle tehlikeli değil ancak güvenli olduğu da garanti edilmiyor." dedi.



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