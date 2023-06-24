Microsoft ve Activision davasında yeminli ifade: Xbox'a özel yapmayacağız

Microsoft, 68,7 milyar dolar karşılığında Activision Blizzard'ı satın almak üzereyken Sony'den açılan dava sonrası mahkeme bu satışı engelledi.



Sony, oyun geliştirici firma Activision Blizzard'ın Microsoft bünyesine katılırsa artık tüm oyunlarını Xbox'a özel yapabileceğinden endişeleniyordu.



YEMİNLİ İFADE VERDİ



Xbox'ın CEO'su Phil Spencer, dün mahkeme esnasında Activision Blizzard'ın satın alınması halinde Call of Duty oyununun Xbox'a özel olmayacağına dair yeminli ifade verdi.



Spencer, Mahkemede Yargıç Corley'e "Call of Duty'nin geçmişte ve gelecekteki sürümlerini Sony'nin PlayStation 5'inde sunmaya devam edeceğimizi taahhüt ederim." ifadelerini kullandı.

Böylelikle eğer Xbox, Call of Duty serisini PlayStation 5'ten çekerse, Phil Spencer yargılanacak.

ELDER SCROLL VI'NIN XBOX'A ÖZEL OLDUĞUNU ONAYLAMADI



Phil Spencer, ilerde çıkış yapacak Elder Scrolls VI'nın sadece Xbox için çıkış yapacağı düşüncelerini onaylamadı.



Spencer, "Oyunun çıkış tarihinin bu kadar uzakta olduğunu göz önüne aldığınızda hangi platformlarda piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Şu anda bu noktada oyunun hangi platformlara çıkış yapacağını söylemek çok zor." dedi.