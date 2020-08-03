Microsoft TikTok'u satın mı alıyor? (Microsoft CEO'su Trump ile görüştü)

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelere devam edeceğini açıkladı.



Şirketten yapılan açıklamada TikTok'un ABD ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını satın almak için girişimlerin en geç 15 Eylül'de neticelendirileceği bilgisinin altı çizildi.



USA Today'de yer alan habere göre, açıklama Microsoft CEO'su Satya Nadella ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği görüşme sonrası yapıldı.



Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ta yer alan haberde ise Trump'ın anlaşmanın 45 gün içinde neticelenmesini istediği bilgisi yer aldı.



2019'da 711 milyon kez telefonlara indirilen TikTok WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama olmuştu.

TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.



Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.



ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.



Şirketten yapılan açıklamada kararın ABD Başkanı Trump ile yapılan görüşme sonrası alındığı bilgisinin altı çizildi.

TİKTOK 2017'DE MUSİC.LY İÇİN 800 MİLYON DOLAR ÖDEMİŞTİ



TikTok, son dönemde sosyal medyanın en hızlı büyüyen markalarından biri. TikTok‘un çatı şirketi ByteDance‘ın 2017’de satın aldığı Music.ly uygulamasının bu büyümedeki etkisi büyük.



Şirket ABD pazarına girerken iki uygulamayı TikTok markasının altında birleştirdi. Şirket 2017 yılında Music.ly uygulamasını satın almak için 800 milyon dolar ödemişti.