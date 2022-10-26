Mobil oyun şirketi Manc, Gem Digital Limited’den 50 milyon dolar yatırım aldı

Manc Games'in oyun içi tokeni olan Mancium yeni nesil halka açık bir blockchain ağını temsil ediyor. Mancium Token, Manc ekosistemine güç sağlayan uygulama içi satın alımlar, özel oyun içi etkinlikler ve Manc Academy'yi destekleme gibi tüm işlemlerde kullanılabiliyor.



Manc CEO'su ve kurucusu Halit Emre Aydın; "GEM'in işbirliği, Manc'ı küresel bir oyun şirketi olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Sadece mobil oyun uygulaması sektöründe değil, bütün oyun ekosisteminde küresel bir firma olma hedefimize bir adım daha yaklaştık'' dedi.



Daha geniş kullanım ağına ve büyük kitlelere ulaşmayı planladıklarını söyleyen Halit Emre Aydın, "Tüm bunlara ek olarak, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Manc oyunlarının Meta sürümlerinde de Mancium Token ile benzersiz özelliklere ve yeteneklere sahip olacak. Yeni yatırım, halihazırda 10 merkezi borsada listelenen tokenımızı daha yaygın hale gelmesinde önemli bir kilometre taşı olacak" ifadelerini kullandı.



Manc Hakkında;



Türkiye'nin ve MENA bölgesinin en hızlı büyüyen girişimi olan Manc, mobil oyunlarıyla şimdiden milyonlarca oyuncuya ulaştı. Manc şimdi oyunlarını Metaverse ve blockchain teknolojisi ile uyumlu olacak şekilde diğer projelerle uyarlıyor. Manc, klasik oyunları benzersiz bakış açıları ve vizyoner senaryolarıyla mobil uygulamalara dönüştürmüştür. Manc oyunları ve uygulamaları 23 ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından indirildi ve 2023 yılına kadar toplamda 25 milyondan fazla indirme hedefi bulunmaktadır.



GEM Digital Limited Hakkında;



GEM Digital Limited bir dijital varlık yatırım firmasıdır. Küresel olarak 30'dan fazla CEX ve DEX'te listelenen yardımcı tokenlere aktif olarak kaynak sağlıyor, yapılandırıyor ve yatırım yapıyor.



Global Emerging Markets ("GEM"), Paris, New York ve Bahamalar'da ofisleri bulunan 3,4 milyar dolarlık alternatif bir yatırım grubudur. GEM, gelişmekte olan pazarlara odaklanan çeşitli yatırım araçlarını yönetmektedir ve 72 ülkede 530'dan fazla işlem tamamlamıştır. Her yatırım aracının farklı bir operasyonel kontrol derecesi, riske göre ayarlanmış getirisi ve likidite profili vardır. Fon ve yatırım araçları ailesi, GEM ve ortaklarına Küçük-Orta Ölçekli Sermaye Yönetimi Satın alma, Kamu Hisse Senetlerinde Özel Yatırımlar ve belirli girişim yatırımlarına fırsat kazanma olanağı sağlar.

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