E-ticaret platformu n11.com, e-ihracat hamlesiyle Türkiye sınırlarını aşmaya hazırlanıyor. n11.com’un Rus e-ticaret platformu Yandex.Market ile yaptığı anlaşmayla, Türk KOBİ’lerin ürünleri n11.com aracılığıyla Rus e-ticaret kullanıcısıyla buluşacak.



E-ticaret platformu n11.com, Rusya’nın en büyük ticaret platformlarından Yandex.Market ile yaptığı anlaşmayla e-ihracatın ilk adımlarını atıyor. Anlaşma kapsamında Türk KOBİ’ler Rusya’ya n11.com aracılığıyla satış yapabilecek.



İş birliği kapsamında Yandex.Market sınır ötesi e-ticaret platformu kullanıcıları, n11.com aracılığıyla Türk mallarına erişebilecek. n11.com’dan yapılan açıklamaya göre Rusya ile başlayacak olan e-ihracat hamlesi, ilerleyen dönemlerde başka ülkelerle de devam edecek. Ayrıca n11.com ilk etapta 20’ye yakın iş ortağıyla SK Planet bünyesindeki 11th Street (11.Cadde) ile yaptığı benzer bir anlaşma kapsamında Kore’ye ihracatın yolunu da açacak.



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