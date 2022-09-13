Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi?

Netflix Türkiye abonelik fiyatları, gelen zam sonrasında birçok kullanıcısı tarafından araştırılmaya başladı. En son Nisan 2022'de 37,99 TL olan Temel Plan, yeni zam ile birlikte yükseldi. Peki, Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi?

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 09:27

Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi?

Türkiye'de birçok kullanıcısı bulunan platformu Nisan ayından sonra bir kez daha zam kararı aldığını açıkladı.

Nisan 2022'de yaptığı zam sonrasında birçok kullanıcısını kaybeden , yapılacak olan son zam miktarını duyurdu. Peki, Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi?

NETFLİX'E ZAM MI GELDİ?

Netflix'e zam mı geldi sorusu birçok Netflix kullanıcısı tarafından sorgulanmaya başladı.

abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan yer almakta ve güncel zam sonrasında bu planların fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Bugün güncellenen üyelik ücretleri sonrasında geçtiğimiz yıla göre abonelik fiyatları yüzde 70,39 artmış oldu.

Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi? - 1 Netflix abonelik paketlerinin güncel fiyatları

GÜNCEL NETFLİX ABONELİK FİYATLARI

Zam öncesi Netflix abonelik ücretleri;

Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük
Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük
Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

Güncel Netflix Türkiye abonelik ücretleri;

Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük
Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük
Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

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