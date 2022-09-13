Türkiye'de birçok kullanıcısı bulunan Netflix platformu Nisan ayından sonra bir kez daha zam kararı aldığını açıkladı.

Nisan 2022'de yaptığı zam sonrasında birçok kullanıcısını kaybeden Netflix, yapılacak olan son zam miktarını duyurdu. Peki, Netflix Türkiye abonelik fiyatları ne kadar oldu? Netflix'e zam mı geldi?



NETFLİX'E ZAM MI GELDİ?



Netflix'e zam mı geldi sorusu birçok Netflix kullanıcısı tarafından sorgulanmaya başladı.

Netflix abonelik sisteminde Temel, Standart ve Özel olmak üzere 3 farklı plan yer almakta ve güncel zam sonrasında bu planların fiyatlarında değişiklik yaşanacak. Bugün güncellenen üyelik ücretleri sonrasında geçtiğimiz yıla göre abonelik fiyatları yüzde 70,39 artmış oldu.

Netflix abonelik paketlerinin güncel fiyatları

GÜNCEL NETFLİX ABONELİK FİYATLARI



Zam öncesi Netflix abonelik ücretleri;



Temel Plan: 37,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 57,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 77,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük



Güncel Netflix Türkiye abonelik ücretleri;



Temel Plan: 45,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: 69,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: 93,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük