OpenAI'ın ses klonlama aracı, kamu kullanımı için çok riskli

Son aylarda, sesinizi simüle etmek için yapay zekanın (AI) kullanıldığı, ses klonlama olarak bilinen yeni bir deepfake türü ortaya çıktı.



ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, ses klonlama yazılımı geliştiren en son teknoloji devi..



Tüyler ürpertici teknoloji, herhangi birinin sesini, yalnızca 15 saniyede kopyalayabiliyor. OpenAI, teknolojinin özellikle seçim yılında kamu kullanımı için "fazla riskli" olduğunu belirtti.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsan seslerine benzeyen konuşmalar üretmenin ciddi riskler taşıdığının farkındayız ve bu riskler özellikle seçim yılında akla geliyor" dedi.



OpenAI, isim için ticari marka başvurusu yaptıktan sadece bir hafta sonra "Voice Engine" ses klonlama teknolojisini tanıttı.



Şirket, bir kişinin sesini yalnızca 15 saniyelik bir konuşma kaydını kullanarak koplayabileceğini iddia ediyor.



Sonunda bu teknolojinin geliştirilmesi, OpenAI'ın Amazon'un Alexa'sı gibi diğer markalarla rekabet etmesine yardımcı olabilir.



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