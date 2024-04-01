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OpenAI'ın ses klonlama aracı, kamu kullanımı için çok riskli

Herhangi birinin sesini yalnızca 15 saniye içinde kopyalayabilen OpenAI'nin tüyler ürpertici ses klonlama aracı, kamuya açık kullanım için "çok riskli" kabul ediliyor.

OpenAI'ın ses klonlama aracı, kamu kullanımı için çok riskli

Son aylarda, sesinizi simüle etmek için yapay zekanın (AI) kullanıldığı, ses klonlama olarak bilinen yeni bir deepfake türü ortaya çıktı.

ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI, ses klonlama yazılımı geliştiren en son devi..

Tüyler ürpertici teknoloji, herhangi birinin sesini, yalnızca 15 saniyede kopyalayabiliyor. OpenAI, teknolojinin özellikle seçim yılında kamu kullanımı için "fazla riskli" olduğunu belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsan seslerine benzeyen konuşmalar üretmenin ciddi riskler taşıdığının farkındayız ve bu riskler özellikle seçim yılında akla geliyor" dedi.

OpenAI, isim için ticari marka başvurusu yaptıktan sadece bir hafta sonra "Voice Engine" ses klonlama teknolojisini tanıttı.

Şirket, bir kişinin sesini yalnızca 15 saniyelik bir konuşma kaydını kullanarak koplayabileceğini iddia ediyor.

Sonunda bu teknolojinin geliştirilmesi, OpenAI'ın Amazon'un Alexa'sı gibi diğer markalarla rekabet etmesine yardımcı olabilir.

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