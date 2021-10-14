Oyun oynayanların sayısı 3 milyarı aştı



Statista verilerine göre, 2021'de Asya'da yaklaşık 1,48 milyar kişi video oyun oynadı. Bu sayı Asya'yı dünyanın en büyük oyun pazarı haline getirdi. Avrupa, 715 milyona yakın oyun tutkunuyla ikinci sırada yer aldı. Araştırma, dünya genelinde toplam 3,24 milyar insanın oyun oynadığını gösteriyor.



2 BİLGİSAYARDAN 1'İ OYUN İÇİN



Bilgisayar oyunları hem konsol pazarında hem de mobil oyun platformlarında artan rekabete rağmen en popüler video oyun biçimlerinden biri. Wepc'de yer alan 2021 oyun istatistikleri araştırmasına göre, bilgisayar oyun donanımı endüstrisinin 2023 yılına kadar 70 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bilgisayar sahiplerinin yüzde 48'inin cihazı video oyunları oynamak için kullandığı belirtiliyor.



GİRİŞİMCİLERE GİDER DESTEĞİ



Oyun endüstrisinin son birkaç yılda karlılığını sürekli artıran bir gelir modeli geliştirdiğine dikkat çeken IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, "Ülkemiz özelinde oyun sektöründeki girişimci sayısı ve gelir artışının en önemli nedenlerinden biri, devlet destekleri. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunu Geliştirme Desteği, yazılım, maaş ve rapor giderleri konusunda girişimcileri destekliyor. Girişimcilerin devlet desteklerinden eksiksiz şekilde yararlanarak ve maliyetleri minimuma indirerek ekosistemdeki yerlerini almalarına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

