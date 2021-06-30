''Pandemi dijitalleşme yönünde büyük bir olgunluk sağladı''

Microsoft Türkiye ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Teknoloji Merkezi MEXT çatısı altında Türk sanayisinde dijital dönüşümün kilidini açacak büyük bir işbirliğine imza attı.



Microsoft’un dünyadaki ilk üretim teknolojileri deneyim alanı olan Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi, MESS tarafından kurulan dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT bünyesinde üreticilerin hizmetine açıldı.



TÜRK SANAYİSİNE 'DİJİTAL' EL

Microsoft Türkiye ile MESS, Türk sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iş birliklerini bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.



Sanayide dijital dönüşüme farklı bir boyut kazandıracak bu stratejik ortaklık ile sanayide dönüşüm hareketi başlayacak.

Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi lansmanı, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in ortak ev sahipliğinde gerçekleşti.



Buradaki oturumda konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, üretim sektörünün ne kadar büyük öneme sahip olduğunun pandemi döneminde bir kez daha anlaşıldığını söyledi.



TECRÜBE VE DİJİTALLEŞMEYLE ÇÖZÜM

Özbilgin, pandemi sürecinde kazanılan tecrübelerin bütün sektörleri dijitalleşme yolunda büyük bir olgunluğa kavuşturduğunu ve bu bilinçle yola çıktıklarını belirterek, ''Sektörde faaliyet gösteren kurumlara müşteri ilişkilerinden tedarik zincirlerine kadar her alandaki deneyimlerimizi harmanlayarak dijital dönüşümlerine yönelik çözümler sunmayı amaçlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Microsoft Üretim Teknolojileri Merkezi ile birlikte ayakları yere basan adımlar atarak, sektörün potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Özbilgin, potansiyelin ortaya çıkması sürecinde yapay zeka, bulut, nesnelerin interneti gibi en yeni teknolojileri gerçek ortam ve uygun koşullarla üreticilere sunacaklarını söyledi