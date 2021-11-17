Pandemide internette nefret söylemi yüzde 20 artış gösterdi: Normalleştirdik

Pandemi döneminde internetteki nefret söylemine ilişkin yeni bir çalışma yapıldı.



ABD ve İngiltere'yi baz alan araştırmada sosyal medya mesajları incelendi. 260 milyondan fazla konuşma çalışma kapsamında analiz edildi.



50 milyondan fazla tartışmanın ırkçı nefret söylemi içerdiği tespit edildi. Konuşmaların 2019 yılıyla 2021'in ortalarında yapıldığı belirtildi.



Çalışmayı yürüten Ditch the Label adlı sivil toplum örgütü'nün CEO'su Liam Hackett, online taciz ve nefret söylemi örneklerinin pandemide hem arttığını hem aşırılaştığını söyledi.



Nefret söyleminin en uç noktasının ölüm tehditleri olduğu ifade edildi.



PANDEMİ FIRTINASI TROLLERE YARADI



Hackett, "Araştırmalar bize zorba ve troll kişilerin akıl sağlığı, travma geçmişi ve tehditkar bir aile ortamında yaşadıklarını ve kendilerinin de halihazırda zorbalık kurbanı olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu. Liam Hackett Can sıkıntısı ve hayatının kontrolünü kaybetmiş olma hissi online tacizciler için mükemmel bir ortam yarattığını öne sürdü.



NORMALLEŞTİRDİK



Online tacizin ve nefret söyleminin artışa geçtiğini gösteren birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmayla artış oranının yüzde 20 olduğu tespit edildi. Ancak öte yandan yeni çalışmayla bir sonuç daha ortaya çıktı.



Yapılan analizlere göre pandemi döneminde çevrimiçi tacizi ve nefret söylemini normalleştirdik.

