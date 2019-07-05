Türkiye’de ve dünyada bankalara, finans kuruluşlarına, ödeme servis sağlayıcılarına, telekom operatörlerine 2001 yılından bu yana ödeme teknolojileri konusunda yenilikçi çözümler sunan PayCore, MPTS Turkey’i satın aldı.

MPTS Turkey, 2018 yılının Aralık ayında yapılan şirket satış sözleşmesinin ardından Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası onaylarının tamamlanmasıyla 18 Haziran itibarı ile resmen PayCore bünyesine geçti. Geçmişte Provus markası ile 12 ülkede faaliyet gösteren MPTS Turkey, artık faaliyetlerine PayCore Holding çatısı altında PayCore markasıyla devam edecek.



Bu satınalma ile mevcut processing işini büyüten ve güçlendiren PayCore, processing sektöründe bölgenin öncü kurumlarından biri konumuna geldi.



PayCore CEO'su Turgut Güney

Processing; bankalar, devlet kurumları, telekom operatörleri ve perakendeciler gibi geniş kapsamlı bir müşteri tabanına POS yönetimi, kredi ve banka kartı yönetimi, ATM yönetimi, otomatik geçiş, ücret toplama, toplu taşıma kart entegrasyonu vb alanlarda verilen operasyonel hizmet için kullanılan bir finans sektörü terimi.



“PROCESSİNG ALANINDA TÜRKİYE VE BÖLGENİN EN BÜYÜK GÜCÜ HALİNE GELMEYİ HEDEFLİYORUZ”



PayCore CEO'su Turgut Güney satın alma ile ilgili, "MPTS Turkey'i satın almamız, yalnızca processing dünyası için heyecanlı bir gelişme olmadı, aynı zamanda global büyüme vizyonumuzun da bir parçasına hizmet etti. Bu aksiyon, yeni bir vizyonla yurt içi ve yurt dışında yenilikçi ürünlerle büyümeyi hedefleyen şirketimiz adına yepyeni bir dönemin başlangıcı olması yanında önemli bir stratejik adım. Bu hamle, mevcut processing şirketimiz ile birlikte processing sektöründe Türkiye'nin ve bölgenin en büyük gücü olma hedefimize yönelik bir sıçrama etkisi yarattı" dedi.



Devir ile birlikte PayCore mevcutta sahip olduğu Dış Hizmet Sağlayıcı Lisanslarına ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistem İşleticisi faaliyet iznini kapsayan Merkez Bankası Takas ve Mutabakat Lisansına da sahip oldu.