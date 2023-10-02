Perseverance, Mars topraklarındaki toz şeytanını görüntüledi

Görüntüler Perseverance'ın Mars topraklarındaki 899. gününde çekildi.



Perseverance'ıın kameralarından biri tarafından dört saniye arayla çekilen 21 fotoğraf bir araya getirildi ve toz şeytanının hareketini göstermek için yaklaşık 20 kat hızlandırıldı.



NASA, Mars'taki toz şeytanlarının Dünya'daki kasırgalardan daha zayıf ve daha küçük olduğunu, ancak bunların gezegendeki tozun taşınması ve yeniden dağıtılmasının yollarından biri olduğunu söyledi.