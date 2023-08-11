PlayStation 5 Slim versiyonunun görseli sızdırıldı!

PlayStation 5'in Slim versiyonunun geleceği Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma davasında sızdırılmıştı.

X'te Andre Marmo isimli bir kullanıcı, PlayStation 5 Slim'in küçük bir bölümünü gösteren fotoğrafı sızdırdı. Slim versiyonun normal PS5'ten 5 cm daha kısa olduğu ancak çok ince olmadığı belirtildi.

Öte yandan Slim kasa olacak bu cihazın normal PS5'lere göre daha ucuz olması bekleniyor.



DÜNYA GENELİNDE 40 MİLYON SATTI

Sony, PlayStation 5 konsolunun Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden itibaren dünya genelinde 40 milyon satışa ulaştığını duyurmuştu.

