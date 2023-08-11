PlayStation 5 Slim versiyonunun görseli sızdırıldı!

X'te Andre Marmo isimli bir kullanıcı, Sony'nin PlayStation 5 için çıkarmaya hazırlandığı Slim konsolunun bir görüntüsünü sızdırdı. Öte yandan bir kullanıcı Slim versiyonun normal PS5'ten 5 cm daha kısa olacağını belirtti.

PlayStation 5 Slim versiyonunun görseli sızdırıldı!

PlayStation 5'in Slim versiyonunun geleceği Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma davasında sızdırılmıştı.

X'te Andre Marmo isimli bir kullanıcı, PlayStation 5 Slim'in küçük bir bölümünü gösteren fotoğrafı sızdırdı. Slim versiyonun normal PS5'ten 5 cm daha kısa olduğu ancak çok ince olmadığı belirtildi.

Öte yandan Slim kasa olacak bu cihazın normal PS5'lere göre daha ucuz olması bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE 40 MİLYON SATTI

, PlayStation 5 konsolunun Kasım 2020'de piyasaya sürüldüğünden itibaren dünya genelinde 40 milyon satışa ulaştığını duyurmuştu.

PlayStation 5 Slim versiyonunun görseli sızdırıldı! - 1

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