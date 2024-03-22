PlayStation Plus'tan 11 oyun ayrılıyor

Oyuncular, PlayStation Plus aboneliği sayesinde her ay ücretsiz oyunlara sahip olurken, birçok oyunu bu üyelikle birlikte deneyimleyebiliyor.
Ayrıca bu hizmet her ay kataloglarına yeni oyunlar eklerken, katalogdan ayrılan oyunlar da oluyor.
PlayStation Plus'ın ekstra ve premium katmanlarının Nisan ayında toplu olarak 11 oyun kaybedeceği açıklandı.
İşte Nisan ayında PlayStation Plus kataloğundan ayrılacak oyunlar;
- Bassmaster Fishing 2022
- Chicken Police - Paint It RED
- Dangerous Golf, Everspace
- Fighting EX Layer
- Ghostbusters: The Video Game Remastered
- Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX
- Necromunda: Underhive Wars
- Reel Fishing: Road Trip Adventure
- R-Type Final 2
- SoulCalibur 6
Son olarak ekstra ve premium PS Plus kataloglarına eklenen oyunlar ise şöyle;
EKSTRA VE PREMİUM
- NBA 2K24,
- Marvel's Midnight Suns,
- Resident Evil 3,
- Dragon Ball Z: Kakarot,
- Super Neptunia RPG,
- Blood Bowl 3,
- Mystic Pillars: Remastered
- LEGO DC Supervillains'
- PREMİUM ABONELER
- Jak and Daxter The Lost Frontier,
- Cool Boarders,
- Gods Eater Burst,
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
- JoJos Bizarre Adventure AllStar Battle R.
Kataloğa eklenecek bir sonraki oyunlar 27 Mart Çarşamba günü açıklanacak.
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