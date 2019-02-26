Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Qualcomm Daima Bağlanmış PC’ler için dünyanın ilk 7 nm temel alınmış işlemcisi Snapdragon 8CX’ini tanıtmıştı. Bugün Mobil Dünya Kongresi’nde, dünyanın ilk ticari 5G PC platformu Qualcomm 8CX 5G duyuruldu. Snapdragon X55 5G modem sayesinde OEM’ler şimdi multi gigabayt bağlantısını destekleyen Windows PC’ler üretebilecek.



Snapdragon 8CX 5G’nin tanıtımıyla özel 5G küçük hücresel ağların sayısı artacak. Bu da güvenlik açısından daha zengin, yüksek performanslı veri linklerini gelecek neslin bağlantılı uygulamalarına sunacak. Bu uygulamalar bulut depolama ve programlama, yüksek cevap veren çok oyunculu oyunlar ve 3D 360 derece video ve anlık uygulamaları içeriyor.



Snapdragon X55 5G modem sayesinde OEM’ler şimdi multi gigabayt bağlantısını destekleyen Windows PC’ler üretebilecek.

Qualcomm Technologies Mobil Genel Müdürü Alex Katouzian: “Platformumuz gigabaytı ilk getiren platformdu, şimdi de multi gigabayt LTE’yi Pclere getiren ilk platformun sahibiz. Bunun yanı sıra uzun süreli batarya ömrü teknolojisini de PC’lere getirdik ve Snapdragon 8CX 5G platformuyla bir kez daha girişimi modernleştirmek için yapabildiğimizin en iyisini yaparak programlama ve bağlantı teknolojilerimizi tek bir platformda birleştirdik.”



Qualcomm Technologies 7nm yenilikleri PC’ye getiriyor. Bu özellikle akıllı telefon yeteneklerini hızlı ve üst düzey performanslı PC gücü ve performansında yapabilmesi ve modern iş yerlerinde 5G ivmesini hızlandırmasını sağlayacak. Ultra ince ve hafif bir PC’nin performansı ve gücüyle çalışan Snapdragon 8CX 5G, insanların PC’leriyle iletişim ve bağlantı kurma biçimini modernleştirecek. Ayrıca bu yeni PC platformu özellikle küçük iş yerlerini ve girişimleri multi gigabayt bağlantısı ve uzun ömürlü bataryasıyla etkileyecek.



Şimdilik sadece Windows OEM’lerde deneme sürümünü gördüğümüz Snapdragon 8CX’in 2019 sonuna kadar ticari cihazlarda yer alması planlanıyor. Lenovo da 2020 başında Snapdragon 8CX 5G platformuyla birlikte bir 5G bağlantılı PC üreteceğini duyurdu.

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