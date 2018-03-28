Remix Academy İstanbul perşembe günü Bomontiada'da
Tüm dünyadan kültür sanat, girişimcilik ve teknoloji endüstrilerinden yenilikçileri bir araya getiren Remix Academy Istanbul, British Council ve Pozitif işbirliği ile 29 Mart’ta Bomontiada ve Atölye’de gerçekleştirilecek.
Remix Istanbul aralarında
-Design Museum Direktörü Alice Black,
-Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş,
-Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu,
-Tate Dijital Direktörü Ros Lawler,
-Royal Shakespeare Company Dijital Gelişim Direktörü Sarah Ellis,
-British Film Institute Dijital Direktörü Edward Humphrey ve Remix Kurucu Ortakları Peter Tullin ve Simon Cronshaw’un bulunduğu konuşmacıları katılımcılarla buluşturacak.
Oturumlar kültür, teknoloji ve girişimciliğin kesiştiği alanda yer alan yeni iş modelleri, pazarlama teknikleri, yaratıcı şehirlerin yükselişi, çığır açan teknolojik gelişmeler ve yenilikçi içerik üretim ve dağıtım fırsatlarını keşfediyor olacak.
Sınırlı sayıdaki biletlere Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile mobilet.com'dan ulaşılabilir.