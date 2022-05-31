Rusya'nın Ay'a iniş misyonu başlıyor

Rogozin gazetecilere verdiği demeçte "Umarım tüm testler başarılı olur ve Eylül sonunda Luna-25'i piyasaya süreceğiz" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ay programını sürdürmenin önemini vurguladı.

Putin, nisan ayında Amur Bölgesi'ndeki Vostochny Uzay Üssü'nü ziyaret ederken , “Ay programına devam edeceğiz” demiş ve görevi bu yılın üçüncü çeyreğinde başlatma hedefini açıklamıştı.



Rus lider, ülkeye uygulanan yaptırım dalgasının Moskova'nın uzayı keşfetme çabalarını rayından çıkarmayacağını söylemişti.



Nisan ayındaki duyurudan kısa bir süre sonra Avrupa Uzay Ajansı, Ukrayna ihtilafı nedeniyle Roscosmos ile Mars ve Ay seferlerinde iş birliğini durdurduğunu açıklamıştı.



AY'IN GÜNEY KUTUP BÖLGESİNE İNECEK



Luna-25'in yaklaşık 30 kg bilimsel ekipman taşıması bekleniyor.



İniş aracı ayrıca çeşitli deneyler yapmak ve ay regolitinden örnekler almak için robotik bir kol ve bir matkaba sahip.



Sondanın planlanan hedefi, Ay'ın Boguslavsky Krateri yakınlarındaki güney kutup bölgesi.



Misyon, Sovyet sonrası tarihteki ilk Rus ay sondası olacak. Dünyanın tek doğal uydusunun keşfi 1959'da Sovyet Luna-2 sondasıyla başlamış olsa da, ülke yaklaşık elli yıldır benzer misyonları gerçekleştirmedi.



Son görev olan Luna-24, 1976'da Sovyetler Birliği tarafından başlatıldı.