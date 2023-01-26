Samsung Türkiye’den dijital sanat alanında bir ilk daha: 11 ilde 26 farklı lokasyondaki dijital sanat sergisi dART Platformu ile hayata geçiyor

Samsung, Türkiye’de dijital sanata ve NFT teknolojilerine ilgi duyan herkese açık dART Platformu (https://www.samsung.com/tr/dart/) ile dijital sanatı yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu kapsamda, Forum İstanbul AVM’deki Samsung Mağazasında ziyarete açılan ilk dijital sanat sergisi için bir lansman düzenledi. Türkiye’nin 11 farklı ilinde, 26 ayrı lokasyonda seçili Samsung mağazalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek dijital sergi, 12 Ocak - 12 Şubat tarihleri arasında tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.



İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Kayseri, Trabzon, Gaziantep, Muğla (Bodrum), Hatay ve Antalya’da eş zamanlı olarak hayata geçirilen sergide, Türkiye’nin dijital sanat alanında önde gelen isimlerinden eserler yer alıyor. Barış Kabalak, Berk Kaan Kaya, Berk Kır, Fuat Değirmenci, Hakan Yılmaz, Hilal Özdemir, Uğur Acil ve Yonca Karakaş’ın toplam 9 eseri, 11 ilde seçili Samsung mağazalarının yanı sıra dART Platformu web sitesinde de sanatseverlerle buluşuyor.



“İleri teknoloji cihazlarımızla dijital sanatın oluşumuna ve sergilenmesine katkı sunuyoruz”



dART Plarformu ile ilk dijital sergilerini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Sibel Hür, şunları söyledi:



“Samsung olarak, dijital sanatın Türkiye’deki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz dART Dijital Sanat Platformu’ndaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkiye’deki genç sanatçıları ve dijital sanatı desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, platformumuz çatısı altındaki sergilerle, dijital sanatı Türkiye’nin farklı illerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, dART Uzman Kurulu Üyelerimiz Devrim Danyal ve Hakan Yılmaz'ın yanı sıra Dijital Sanatlar Küratörümüz Esra Özkan’ın katılımları ile Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen dijital sanat sergisini 12 Ocak itibarıyla ziyarete açtık. Aynı zamanda, 11 ildeki seçili mağazalarımızda Samsung Frame TV ve Galaxy Tab S8 cihazlarımızla dijital sanatın sergilenmesi ve oluşturulması için önemli bir rol de üstleniyoruz. Samsung olarak, dijital sanatın herkes tarafından deneyimlenmesine öncülük ediyor, son teknoloji cihazlarımız ile bu eserlerin oluşturulmasına imkan sunuyoruz.”



dART Dijital Sanat Platformu Uzman Kurulu Üyesi Devrim Danyal, teknolojinin gelişimine dikkat çektiği konuşmasında, “Hayatımızın ekranlara dönüşmüş olduğu teknolojinin bu aşamasında boyutları daha da genişletiyoruz. Samsung tarafından hayata geçirilen dART Dijital Sanat Platformu’nun Türkiye çapında böylesi geniş kapsamlı bir dijital sanat sergisini sunması büyük önem taşıyor. Ben de dijital sanatın Türkiye’nin farklı illerine yayılmasına katkı sunan bu değerli platformun uzman kurulu üyelerinden biri olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.



Dijital sanatın yeni bir dönemi başlattığını vurgulayan dART Dijital Sanat Platformu Uzman Kurulu Üyesi Hakan Yılmaz ise, “Dijital sanat deneysel bir sanat alanı olmaktan çıktı. Gördüğünüz gibi artık evlerimize, iş yerlerine ve her yere taşınıyor. Samsung öncülüğünde böylesi önemli bir dijital serginin hayata geçirilmesi ise beni ayrıca çok mutlu etti. Bu vesileyle dijital sanatın ülkemizdeki yolculuğuna katkı sunmaktan ve dART Uzman Kurulu üyeleri arasında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.



Sanatçılar ve mekanları bir araya getirerek eserlerin sergilenmesi için ortam sunacak



Geçtiğimiz Mayıs ayında hayata geçirilen dART Platformu’nun, sanatseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle büyümeye devam ettiğini belirten Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan ise şunları söyledi:



“Platformumuzun giderek büyüyen yapısı ve kapsamıyla, dijital sanatın daha geniş kitlelere yayılması ve gelişmesine katkı sunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Ayrıca platformumuz kapsamında, dART Uzman Kurulu ile Türkiye’nin önde gelen dijital sanatçılarının atölye ve stüdyolarına ziyaretler de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece, sanatçıların nasıl ilham aldıkları, çalışma tekniklerinin ve rutinlerinin dijital sanat ile ilgilenen gençler ile paylaşılmasını hedefliyoruz. YouTube sohbet serileri ile yaşayan ve sürekli güncellenen bir bilgi kaynağı olacak platformumuz, sanatçılar ve mekanları bir araya getirerek eserlerin sergilenmesi için de ortam sunacak. Teknoloji ve sanatı bir araya getiren yenilikçi bir bakış açısıyla genç sanatçıları ve dijital sanata gönül vermiş herkesi bir araya getirmeye, eserlerin sergilenmesi için ortam sunmaya devam edeceğiz.”



dART Platformu kurulduğundan bu yana yaklaşık 5 milyon ziyaretçiye ulaştı



Dijital sanatın Türkiye’deki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen platform, dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerden Hakan Yılmaz, Devrim Danyal ve Küratör Esra Özkan’dan oluşan uzman kurulu ile yolculuğunu sürdürüyor. Platform kapsamında; üniversite iş birlikleri, akademik ve online eğitimlerle dijital sanatçıların ve dijital sanata gönül vermiş gençlerin desteklenmesinin yanı sıra dijital sanat ve NFT sözlüğüne varan hizmetler sunuluyor. Bu yılın başında hayata geçirilen dART Platformu'na sanatseverlerin ilgisi artarak devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon ziyaretçinin erişim gösterdiği platformda, 5 buçuk milyonu aşkın gösterim, 5 milyona yakın da video izlenmesi gerçekleştirildi. Platforma son olarak katılan Dijital Sanatlar Küratörü Esra Özkan’ın da yeni içeriklerle sanatçılara katkı sunması planlanıyor. Ayrıca, önümüzdeki dönem önde gelen dijital sanatçılara yönelik stüdyo ziyaretleri ve dART Talks isimli YouTube sohbet serileri de ziyaretçilere sunulacak.