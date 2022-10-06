Sarcina Ambalaj: “İnovasyonla ambalaj maliyetlerini düşürebiliriz”

Pandemi süreci ve sonrasındaki ekonomik gelişmeler, dünya ticaretinin de yörüngesini değiştirdi. Artan navlun fiyatları, tüm dünyayı sarsan kur değişiklikleri, enerji krizi, Ukrayna krizi, Süveyş Kanalı derken, ülkelerin karşısında uzun bir sorunlar listesi bulunuyor.

Ülkemizin yüksek ihracat hacimleri yakalamasının her zamankinden daha önemli olduğu bir dönemde, ihracatın görünmez parçalarından biri olan ambalaj konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Koruyucu ambalaj alanındaki 25 yılı aşkın birikimiyle alanında dünya lideri olan Fransız CGP Coating Innovation, Türkiye distribütörü Sarcina Ambalaj aracılığıyla Türkiye pazarına giriş yaptı ve birçok yeni ambalaj çözümünü Türk şirketlerinin kullanımına sunmaya başladı.

Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt, 12-15 Ekim tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 27. Avrasya Ambalaj Fuarı’nın öncesinde, uluslararası ticaret açısından inovatif yaklaşımların önemi, artan lojistik maliyetlerine karşı atılan adımlar ve yenilikçi ambalaj çözümlerini değerlendirdi.



“HATALI SEVKİYATLARDAKİ OPERASYON YÜKÜ TEDARİKÇİLER İÇİN GİZLİ BİR GİDER”



Türkiye’nin ihracatta daha fazla ve daha hızlı ilerlemesinde lojistiğin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Murat Kurt, “Türkiye’nin önemli bir tedarik merkezi olmasını hedefliyorsak, tedariğin insanlara nasıl daha ekonomik ve sorunsuz ulaşabileceğini dikkate almamız gerekiyor. CGP Coating işbirliğinde sunacağımız ürün portföyü de tamamen lojistik optimizasyonuna hizmet edecek bir ürün grubu. Şirketin stratejisinin temelinde, mevcut ürünleri değiştirmek ya da bunlara alternatif çözümler üretmek bulunuyor. Streç kullanımını düşürecek Stabustrap elastik bant ve palet kullanımını ortadan kaldıracak slip sheet gibi ürünleri Türkiye pazarına sunmaya başladık” dedi.



“AYNI HACİMDE DAHA FAZLA ÜRÜN TAŞIMAYA ODAKLANMALIYIZ”



Lojistikte değiştirilemeyecek iki önemli unsurun mesafe ve konteynerin iç hacmi olduğuna dikkat çeken Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt, “Ambalaj sanayi olarak aynı hacimde daha fazla ürünü nasıl daha sorunsuz şekilde taşıyabileceğimize kafa yormalıyız. Hatalı sevkiyatlardaki operasyon yükü, tedarikçi şirketler için gizli giderlerden birini oluşturuyor. Bugün hâlâ Avrupa’nın gerek kendi içinde, gerekse dünyaya yaptığı ihracattaki en önemli artısı kalite algısı - ki bunun bir kısmı da lojistik ve ambalaj konusundaki yaklaşımlarından kaynaklı” dedi.



Özünde bir sarf malzeme olan ambalajın geri dönüşümünün, sürdürülebilir bir gelecek için önemli olduğunu söyleyen Murat Kurt, “Geri dönüşüm şu anda tüm dünyanın gündeminde. İkinci yapabileceğimiz ise teknolojik yenilikten faydalanarak aynı etkiyi, aynı çözümü daha az tüketerek sağlayabilmek. Geçmiş yıllarda 30 mikron kalınlıktaki streç filmle verdiğimiz mukavemeti, bugün 8 mikronla verebiliyoruz. Geçmişte 20 kilo ağırlığındaki tahta paletlerle yaptığımız taşımayı, bugün 1 cm kalınlığında bile olmayan kağıtlarla yapabiliyoruz” dedi.



CGP COATING, SEKTÖRE YÖN VERECEK BİR OYUN KURUCU OLMAK İÇİN SARCINA AMBALAJ’I TERCİH ETTİ



Koruyucu ambalaj, yük stabilizasyonu ve paketleme optimizasyonu üzerine faaliyet gösteren CGP Coating’le işbirliklerine de değinen Murat Kurt, Fransız şirketin Sarcina’yı tercih etmesinin sebeplerini şöyle anlattı: “CGP Coating, Türkiye pazarına girmeden önce, sektörde 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketlerle da görüştü. Ancak tıpkı kendileri gibi inovasyon odaklı stratejiler geliştiren Sarcina Ambalaj’ı tercih etti. Böylece sektörde yalnızca yeni bir oyuncu değil, aynı zamanda sektöre yön verecek bir oyun kurucu olma isteğini ortaya koydu. İnovatif çözümleriyle ambalaj sektörüne yeni bir soluk getiren Sarcina Ambalaj olarak, genç ve dinamik ekibimizle, CGP Coating’in Türkiye distribütörlüğünde endüstriyel ambalaj yelpazemizi genişletiyoruz. Kaydırmaz kağıt, kaydırmaz film, elastik film, slipsheet gibi inovatif lojistik ürünleriyle özellikle ihracatın çok daha büyük önem kazandığı bu günlerde Türk şirketlerini dünya standartlarında lojistik çözümleriyle destekleyeceğiz.”



“AMBALAJ ÜRÜNLERİ LOJİSTİKLE KOL KOLA İLERLİYOR”



Pazarlama aracı olarak kullanılanların haricindeki tüm ambalaj ürünlerinin lojistikle kol kola ilerlediğine değinen Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt, "Lojistik sektörünü ilerletmek istediğimiz her noktada, ambalaj sektöründe yeniliklere kapı açmalıyız. Yenilikçi ambalaj ürünlerinin birçoğu 10 yıl önce hayatımızda yoktu. 10 yıl önce bir şirket gelip size o hafta yapacağınız yemeklerin malzemelerini haftalık abonelik sistemiyle dağıtacağını söylese herhalde gülerdiniz ama bugün ambalaj sektörü ürettiği yün sarmallarıyla, box liner'larla bu amaca hizmet ediyor. Bireylerin ihtiyaç ve beklentileri değiştikçe, ambalaj ve lojistik sektörü de kola kola gelişmek ve değişmek zorunda” dedi. Sektördeki en büyük problemi, birim ürün maliyeti dikkate alınarak kâr maksimizasyonu hedefiyle yola çıkmak olarak gördüklerini söyleyen Murat Kurt, “Kâra değil ürünün faydasına yoğunlaştığımızda, ambalaj sanayi olarak katma değer üretebilir pozisyona gelebiliriz. Çözüm odaklı olmayan her ürün, eninde sonunda teknolojik yeniliklerin de katkısıyla yerini daha ekonomik olana terk etmek zorunda kalır” dedi.



“LOJİSTİK VE PAKETLEMEDE AVRUPA’YI YAKALAMALIYIZ”



Avrasya Ambalaj Fuarı’nda CGP Coating ile birlikte yenilikçi, maliyet düşürücü ve çevreci ambalaj çözümlerini görücüye çıkaracaklarını söyleyen Sarcina Ambalaj Yönetici Ortağı Murat Kurt lojistikte dünya standartlarına ulaşmadan ihracatta ilerlemenin zor olduğunu belirterek “En büyük ticari partnerimiz olan Avrupa’yı lojistik ve paketlemede yakalamalıyız. CGP Coating’in farklı gramaj ve mukavemetlerde geniş bir ürün skalasında sunduğu Stabulon kaydırmaz kağıtları hızlı tüketimden kimyaya, evcil hayvan gıdasından içecek sektörüne kadar birçok alanda paletlerin stabilize edilmesine ve güvenli bir biçimde müşterilere ulaştırılmasına yardımcı oluyor. Ne yazık ki 45 paletlik bir sevkiyatta hiç kimse 44 paleti sağlam geldi diye sizi tebrik etmiyor. Aksine bir köşesi kırılan 45. paletle akıllarda kalıyorsunuz. Ve tek bir paletteki problem için depo, sevkiyat, satış, muhasebe ekipleri tüm sevkiyata harcadıkları eforu yeniden harcıyor. Ambalaj sanayinde dünyayla entegre, güvenliği birinci plana alan ve hata oranını sıfıra en yakın seviyeye indiren inovatif çözümler benimsememiz gerekiyor” dedi.