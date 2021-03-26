Serious Sam 4 oyunu için mod desteği geldi

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan ve Hırvat stüdyo Croteam tarafından geliştirilen Serious Sam 4 oyunu için mod desteği kullanıclara sunulmaya başlandı.

Serinin önceki oyunlarıyla geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan popüler birinci şahıs nişancı oyunu, yeni yayınlanan uygulama ile kullanıcıların kendi modlarını yapmalarına imkan tanıyor.

Geliştiricler tarafından yayınlanan ‘The Serious Editor’ isimli program ile kullanıcılara oyun içerisinde geniş bir mod desteği sunuluyor.



Oyunu Steam platformu üzerinden satın alan kullanıcılar, oyunun editör uygulamasına da sahip olabilecekler.

Şu an için sadece Steam üzerinde çalışan uygulamanın ilerleyen dönemlerde başka platformlar üzerinden kullacılara sunulması söz konusu olabilir.

Halihazırda oyununa sahip olan kullanıcılar, oyunun editör uygulamasına ücretsiz olarak sahip olabilecekler.



Serious Sam 4 oyunu, Steam üzerinde an itibariyle %40 indirim ile 45.60 TL‘ye satılmakta.

OYUN HAKKINDA

Serious Sam serisinin bir parçası olan oyun, Serious Sam 3: BFE'nin öncesini konu almaktadır.

Oyun, Nisan 2018'de orijinal olarak Serious Sam 4: Planet Badass olarak duyuruldu ve Microsoft Windows ve Stadia için 2020'de piyasaya sürüldü.

Birinci şahıs nişancı oyunu olan oyunun, 2021'de PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi planlanıyor.