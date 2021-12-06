Shiba Inu Coin ve Safemoon'dan sonra sıradaki altcoin HUH Token mı?

SafeMoon'un ilk çıktığında ne kadar hızlı yükseleneceğini kimse tahmin edemezdi. SafeMoon, Mart 2021'de Binance Smart Chain blockchain'inde piyasaya sürülen bir kripto para tokenıdır.

Mart ayında SafeMoon'a 100 dolar koyulmuş olsaydı, sadece birkaç ay sonra 8 milyon dolarlık bir tutara tekabül ediyordu.

SafeMoon fırsatını kaçırdıysanız, diğer bazı seçenekleri düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. HUH Token, bugün ön satış aşamasını tamamlayan yeni bir kripto para birimidir ve ayrılan tokenlar hızla tükeniyor.

SAFEMOON'UN TAVAN YAPAN BAŞARILARI



SafeMoon farklı bir yaklaşım denedi. Coinleri keşfetmek için madencilik kullanmak yerine, her kullanımdan sonra çok sayıda token yaktılar.

Mart ayının başında SafeMoon'un değeri 0.0000000000001 dolardı. Yani on sıfır ve 1 demek oluyor. Nisan / Mayıs aylarında, fiyat yaklaşık 0.00000008 dolara çıktı ki, bu da noktadan sonra altı sıfır ve sekiz demek oluyor. Yani, aritmetiği yaparsanız, 1 Mart'taki 100 dolarlık bir yatırım bahara kadar yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olurdu.



SafeMoon, mütevazı yatırımların nasıl yüksek getiri sağlayabileceğinin inanılmaz bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.





HUH TOKEN'IN KRİPTO DEVRİMİNE LİDERLİK ETME STRATEJİSİ



SafeMoon fırsatını kaçırmış olsanız da, HUH Token'a katılmak için hala zaman var. Zamanlama kripto başarısı için en kritik faktörlerden biridir. Paranız için en fazla kazancı elde etmek istiyorsanız, fiyatı düşüşteyken kripto satın almalısınız. HUH Token'ın ön satışa sunduğu tokenlerın çok büyük bir kısmı satın alındı. Piyasaya sürüldüğünde HUH Token, PancakeSwap ve Uniswap'ta 1 milyon dolar likidite sağlamayı taahhüt etti. Buna ek olarak, her platform 6 Aralık'ta iki yıllık, 500 bin dolarlık bir sözleşmeyle kilitlenecek.



ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLİ



Kimse bir kripto para biriminin ne kadar iyi getiri sağlayıp sağlayamayacağını tahmin edemez. Ne yazık ki, her zaman bir risk unsuru olacaktır; ancak, doğru zamanda hareket ederseniz, bu riski minimize edebilirsiniz. HUH Token kripto oyunu için çok yeni, ancak şimdiden etkileyici bir potansiyel sergiliyor. Huh Nation'a katılmayı düşünüyorsanız, harekete geçmenin zamanı geldi.



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