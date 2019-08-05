Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Uzun tatili fırsat bilenler önemli kişisel bilgilerinin de yer aldığı cihazlarla birlikte seyahate çıkmayı planlıyor.



Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs'ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, tatile çıkacaklara 8 önemli uyarıda bulunarak "Bayramda kurban siz olmayın!" diyor.



Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, bayram tatiline çıkacaklara 8 önemli uyarıda bulunuyor.



BİLGİSAYARINIZI VİRÜSLERE KARŞI TARAYIN: Seyahate çıkmadan önce kişisel bilgisayarınızı olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Aynı zamanda herhangi bir USB belleği ya da hafıza kartını da kullanmadan önce mutlaka güncel bir virüs tarayıcı ile gözden geçirin.



İŞLETİM SİSTEMİNİZİN VE ANTİVİRÜS YAZILIMINIZIN GÜNCEL OLDUĞUNDAN EMİN OLUN: İşletim sisteminiz ve uygulamalarınız dahil bütün yazılımları güncelleyin. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır.



VERİLERİNİZİ YEDEKLEYİN: Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın. Önemli verileri mutlaka bilgisayarınıza bağlantısı olmayan güvenli bir ortamda da yedekleyin.



LOKASYON BİLGİLERİNİZİ HERKESLE PAYLAŞMAYIN: Sosyal medya üzerinden paylaştığınız bilgilere dikkat edin. Sosyal medya platformlarınızı tanıdık olmayan kişilere tamamen açık durumda bırakmayın. Ayarlar bölümünden "Sadece Arkadaşlar" gibi seçeneklerini seçerek profilinize erişimi kısıtlayın. Paylaşımlarınızı sadece görmesini istediğiniz kişilerin gördüğünden emin olun. Hangi süre ile evde olmayacağınızı, nereye gittiğinizi, ne zaman döneceğinizi yabancılarla paylaşmayın. Sosyal medyada konum paylaşma özelliğini kapatın.



ABARTILI TATİL KAMPANYALARI: indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.



BAYRAM TEBRİK KARTLARINA VE BAYRAM TEMALI E-POSTALARA DİKKAT EDİN: Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.



ESET'İN İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen ise kurban bayramı ve tatil döneminde dijital olarak güvende kalmak için şu 7 öneriyi yaptı.



SAHTE ONLİNE BAĞIŞ SİTELERİNE KARŞI UYANIK OLUN: Bayram döneminde hayır kurumlarına yönelik bağışlar ve vekalet yoluyla kurban kesimi çokça yapılıyor. Özellikle internet üzerinden parasal ödeme yapmayı planlıyorsanız, hedeflediğiniz hayır kurumuna ilişkin doğru bilgi edinin, bu dönemde ortaya çıkabilecek sahte bağlantıların kurbanı olmayın.



İMKANSIZ TEKLİFLERE ALDANMAYIN: Kullanıcıların ilgisini çeken 'Bedava', 'Kazandınız' gibi mesaj ve e-maillere karşı uyanık olun. Gerçek olamayacak kadar güzel görünen tekliflere itibar etmeyin!



ORTAK Wİ-Fİ NOKTALARINDAN, GEREKMEDİĞİ SÜRECE PARASAL İŞLEMLER YAPMAYIN: Güvenliği kuşkulu kablosuz internet noktalarında ya da internet kafelerde gerekmedikçe bankacılık işlemleri ya da online alışveriş yapmayın. Özel bilgileriniz başkaları tarafından görüntülenebilir.



SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNEMLİ VERİLERİNİZİ MUTLAKA YEDEKLEYİN VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA SAKLAYIN: Böylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz çalındığı ya da kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz.



USB AYGITLARI VE DİĞER HAFIZA KARTLARINI VİRÜSLERE KARŞI KONTROL EDİN: Bayram ve tatil döneminde seyahatler artıyor. Dolayısıyla film ve fotoğrafların depolandığı, paylaşıldığı USB hafıza kartlarının kullanımı da artıyor. Bu tür taşınabilir bellekleri kullanmadan önce güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.



SİSTEM YAMALARINI İHMAL ETMEYİN: İşletim sisteminde oluşan açıklar, siber suçlular tarafından önemli bir virüs bulaştırma aracı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yola, tatile çıkmadan bilgisayarınızdaki güncelleme uyarılarını dikkate alın ve sistem yamalarını yüklemeyi ihmal etmeyin.



BİLGİSAYARINIZI VİRÜSLERE KARŞI TARAYIN: Fırsat buldukça bilgisayarınızı, tabletinizi olası virüs bulaşmalarına karşı online tarayın