Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, ekranı katlanabilen özel bir telefon geliştiriyor.

Qualcomm'un Snapdragon SM7250 işlemcisini kullanması beklenen telefon, aynı zamanda 3220 mAh pil ile geliyor.

Bu pilin bir diğer özelliği de ekranından dolayı katlanabilir bir yapıda olması.



LG'nin ürettiği ekranı kullanması beklenen telefonda 10x zum özellikli kamera da bulunuyor. 5G bağlantı teknolojisini desteklemesi beklenen cihazın Aralık ayında resmi duyurusunun yapılması beklenirken, satışına da 2020 yılı içinde başlanması bekleniyor. Henüz prototip aşamasında olan Sony'nin ekranı katlanabilen telefonunun vaktinde çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.

Özellikle de Samsung ve Huawei'nin planlarını ertelemek zorunda kalmasıyla telefonların çıkışının sürekli ertelenmesi, bu cihazların henüz son kullanıcı için hazır hale gelmediğini ortaya koyuyor.