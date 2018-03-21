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Sophia BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı'nda konuştu

Teknoloji

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı'nda konuştu

Dünyanın vatandaşlık alan ilk robotu Sophia bir ilke daha imza attı. Sophia BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Konferansı'nda konuştu. 

Nepal'in başkenti Katmandu'da, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen kamu hizmetlerinde teknolojiyi kullanmak konulu konferansta; Hanson Robotics tarafından üretilen, Suudi Arabistan vatandaşı insansı robot Sophia bir konuşma yaptı. 

2016 senesinde tanıtılan Sophia'ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu ünvanını almıştı. 

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