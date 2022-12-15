Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? (2022 Steam kış indirimleri takvimi)

Dijital oyun platformu Steam tarafından, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen kış indirimleri için 2022 yılı takvimi belli oldu. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman yapılacak?



STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?



Steam Kış indirimi 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek. Steam Kış indirimi toplamda 2 hafta sürecek.

2022 YILI STEAM İNDİRİM TAKVİMİ



Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022



Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023



Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023



Next Fest: 6-13 Şubat 2023



Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023