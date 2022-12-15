Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? (2022 Steam kış indirimleri takvimi)

Steam kış indirimleri, yüz binlerce oyunsever tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Steam tarafından her yıl belirli dönemlerde yapılan kış indirimleri için geri sayım başladı. Ucuz yolla oyun almak isteyenler için fırsat yaklaşıyor. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? (2022 Steam kış indirimleri takvimi)

Dijital platformu tarafından, her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen kış indirimleri için 2022 yılı takvimi belli oldu. Peki, Steam kış indirimleri ne zaman yapılacak?

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam Kış indirimi 22 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 21.00'de sona erecek. Steam Kış indirimi toplamda 2 hafta sürecek.

Steam kış indirimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? (2022 Steam kış indirimleri takvimi) - 1

2022 YILI STEAM TAKVİMİ

Sonbahar İndirimi: 22-29 Kasım 2022

Kış İndirimi: 22 Aralık 2022 - 5 Ocak 2023

Üs İnşa Etme Festivali: 23-30 Ocak 2023

Next Fest: 6-13 Şubat 2023

Bahar İndirimi: 16-23 Mart 2023

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...