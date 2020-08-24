TikTok, ABD yasağı nedeniyle Trump yönetimine dava açtı

Çin merkezli video platformu TikTok, ABD Başkanı Trump’ın sosyla medya uygulamasına getirdiği yasağa ilişkin Beyaz Saray’a dava açtı. Dava gerekçesinde, Trump’ın kararının siyasi olduğu öne sürüldü ve iyi niyetli ulusal güvenlik endişelerine dayanmadığı ifade edildi.

ntv.com.tr 24.08.2020 - 18:42 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 18:43

TikTok, ABD yasağı nedeniyle Trump yönetimine dava açtı

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Sosyal medya platformu TikTok, ABD’de Başkan Donald Trump yönetimine, ana şirket ByteDance ile ilişkileri yasakladığı için dava açtı.

"BİZE BAŞKA SEÇENEK BIRAKMADI"

TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, “Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi. ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı, ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ALDIĞI KARAR SİYASİ VE HUKUKU İHLAL EDİYOR

Bununla birlikte dava dökümanında Trump'ın emrinin yasal süreci ihlal ettiği öne sürüldü ve TikTok'un ulusal bir güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair iddiaların somut bir dayanağı olmadığı aktarıldı. Ayrıca, davanın gerekçesi olarak, Trump'ın, ByteDance'ın Musical.ly uygulamasını satın alması gibi birleşmeleri inceleyen ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) ile TikTok'un işbirliğini görmezden gelmesi de gösterildi.

TikTok tarafınan yapılan açıklamada, "Yürütme düzeni, iyi niyetli ulusal güvenlik kaygılarına dayanmamaktadır. Bağımsız ulusal güvenlik ve bilgi güvenliği uzmanlarının bu yürütme düzeninin siyasi niteliğini eleştiriyor ve belirtilen ulusal güvenlik hedefine ilişkin şüphelerini dile getiriyor” denildi.

TİKTOK ÇILGINLIĞI

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