Türkiye'de ilk kez yerli ve milli lens solüsyonu üretildi

Daha önce yurt dışından ithal edilen lens solüsyonları, artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB ve OSTİM Teknik Üniversitesi'nin işbirliği ile solüsyon üreten bir firmayı ziyaret etti.

Varank, ziyaretine ilişkin şirketin OSTİM Teknik Üniversitesi ile önemli bir Ar-Ge ve üretim projesine imza attığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli lens solüsyonunu burada ürettiler ve piyasaya sürdüler." dedi.



Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını bildirdi.



Varank, böylelikle Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu belirterek, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu" ifadelerini kullandı.





"SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÇAĞRIYA ÇIKACAĞIZ"



Başlattıkları Teknoloji OdaklıSanayi Hamlesi Programı'na da değinen Varank, şöyle devam etti:



"Burada açık verdiğimiz ürünlerin Ar-Ge'sinden ticarileşmesine tüm süreçlerini devlet olarak destekliyoruz, belirlediğimiz ürün gruplarında firmalarımıza destekler veriyoruz. Kimya ve ilaç sanayisi de bunlardan biri. Önümüzdeki dönemde de hamle programı kapsamında bir çağrıya çıkacağız ve firmalarımıza Türkiye'de üretilmeyen ürün ve ilaçlarla ilgili üreteceği projelerde destek vereceğiz."



Varank, Jeomed'in KOSGEB'den aldığı destekle Türkiye'de açık verilen lens solüsyonlarını üretmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, tüm sektörlerdeki yerlileşme hamlelerini destekleyeceklerini dile getirdi.



"1 YILDA 6 MİLYON KUTU İHRACAT HEDEFLİYORUZ"



Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Polat da Jeomed'in ilk kurulduğu yıllarda sağlık ürünlerini ithal ettiklerini, daha sonra fason olarak ilaç firmalarına ürettirdikleri ürünleri de istedikleri kalitede bulmadıkları için kendi üretim tesislerini kurduklarını belirtti.



Polat, "Çünkü ürünlerimizin hem bakteri, virüs, mantar ve parazitlere karşı etkili olmasını hem de Türkiye'mizin doğal zenginliği termal suları içermesini amaçladık. Bunu hiçbir üreticide başaramayınca kendi mutfağımızı kurduk." diye konuştu.



Türkiye'nin jeotermal kaynak zenginliğine işaret eden Polat, "Ürünlerimiz içinde hep jeotermal suyu kullandık. Kükürt, vitamin ve mineralce zengin olan sağlık ürünlerimiz çay ağacı yağı etken maddesiyle güçlendirilince de ortaya sıra dışı şampuanlar, sabunlar, kremler ve losyonlar çıktı" dedi.



Polat, şampuanların içinde genellikle zararlı etken maddelerin bulunduğunu, kendi ürünlerinin ise bunları içermediğini, dolayısıyla güvenle kullanılabileceğini söyledi.



Yurt dışındaki kongreler ve uluslararası fuarlara katılarak 14'ü patentli olan ürünlerini dünyaya satmaya başladıklarını dile getiren Polat, "Çünkü kullananlar pozitif geri bildirimde bulunuyor. Bu sayede Yunanistan, ABD, Rusya, Hindistan ve Ekvador dahil 51 ülkeye varan ihracat hacmimiz oluştu. Ürettiğimiz lens solüsyonuyla beraber ihracat hacmimizi de artıracağız. 1 yıl içinde 6 milyon kutu lens suyu ihracatı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Polat, Türkiye'nin sağlık ürünlerinde büyük oranda açık verdiğine dikkati çekerek, "Yerli ürünlerimize güvenelim ve yerli firmalarımıza destek olalım. Yerli firmalar kazandıkça yatırım yapacağız, yeni fabrikalar açacağız, yeni makineler alacağız. Birçok işsizi istihdam ederek ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız. Katma değeri yüksek ürünleri üretirsek kazanabiliriz." dedi.