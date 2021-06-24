Türkiye’den çıkan derin teknolojiler yurt dışına yayılmaya devam ediyor

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İş yapış biçimindeki vizyon ile girişimcilik ekosistemine ‘yeni nesil yatırım şirketi’ kavramını kazandıran ve bu alanda tek olan İnventram, Türkiye’nin teknoloji ihracatçısı olarak önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Dünya çapında fark yaratan, uzun soluklu, riskli ancak getirisi yüksek teknolojilerin şirketlere dönüşmesi ve büyümesi üzerine yatırımlar gerçekleştiren İnventram, portföyüne kattığı girişimlere finansal yönetim, hukuki altyapı, iş geliştirme, pazarlama ve satış olmak üzere pek çok farklı alanda da destek veriyor.



Koç Holding’in girişim sermayesi yatırımlarını yöneten İnventram, geleceğin teknolojilerine olan inancıyla medikal teknolojiler, yapay zekâ, finans teknolojileri, robotik, artırılmış ve sanal gerçeklik, bulut sistemleri, büyük veri ve veri analitiği, IoT ve sensörler, nanoteknoloji ve paylaşım teknolojileri dâhil olmak üzere yüksek teknoloji ve inovasyonun yer aldığı birçok alanda yatırım yapıyor.





İnventram’ın yüksek teknolojiye bugüne kadar 25 milyon dolara yakın yatırım yaptığını belirten genel müdür Cem Soysal, “İlk günden beri hedefimiz konvansiyonel iş standartlarını bozacak yatırımlara imza atmak oldu. Bundan sonraki kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizin temelini de bu felsefe oluşturacak. Çünkü stratejik bir yatırımcı olarak Türkiye'de oyunun kuralını değiştiren, dünya çapında yankı uyandıran girişimlere yatırım yapıyoruz, ilk günden bu yana mühendisliğin ve yüksek teknolojinin peşinden gidiyoruz, dünyada eşi benzeri olmayan buluşlara yatırım yapıyoruz, denenmemişi deniyoruz. Bu stratejimiz kapsamında küresel çapta yankı uyandıran 5'i yurtdışında faaliyet gösteren toplam 9 yüksek teknoloji şirketine yatırımımız oldu. Şimdi hedefimiz; yatırım portföyümüzü büyütmek, İnventram'a yeni bir boyut kazandırmak. Nihai hedefimiz, 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en yüksek değere sahip teknoloji şirketleri portföyünün sahibi olmak” açıklamasını yaptı.

DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİLER

Derin teknoloji sunan girişimlere 10 milyon dolara kadar yatırım yapabilen İnventram’ın portföyünde dikkat çeken girişimler bulunuyor.



İnventram’ın en güncel yatırımı giyilebilir artırılmış gerçeklik alanında yerli donanım ve yazılım ürünleri sunan tek şirket olan Augmency‘e oldu. Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından kurulan Augmency, Cyclops HMD ürünü ile dünya pazarlarına açılmaya hazırlanırken, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatında önemli bir pay almayı hedefliyor.



Şirketin portföyünde yer alan bir diğer şirket olan ve Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından kurulan Vispera ise dünyanın 23 farklı ülkesindeki perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiriyor. Türkiye’de kurulan Vispera’nın geliştirdiği teknoloji ile üretici firmaların perakende satış noktalarındaki ürünlerinin görünürlüklerini, raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini kolayca ve güvenilir bir şekilde takip ve kontrol etmelerini sağlıyor.



İnventram’ın dünya çapında fark yaratan teknoloji yatırımlarına örnek olan nanoGriptech’in merkezi ABD’de bulunuyor ve şu an geliştirdiği içerik ile alanında tek olan Setex® teknolojisini sunuyor. Bu teknolojiyi geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştiren Prof. Dr. Metin Sitti, tüm yüzeylerde güçlü tutunma etkisi sağlayan kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özellikler ile dünyada bir ilke imza atıyor.



Robotların dokunduğunu insanlar gibi hissetmesini mümkün kılan robotik teknolojisini Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin geliştirdi. İnventram’ın yatırımcısı olduğu Sensobright şirketinin geliştirdiği teknoloji, NASA’nın da dikkatini çekmesiyle robotlara insan hassasiyeti üzerinde dokunma duyusu kazandırması ile dünya çapında bir ilki teşkil ediyor.



İnventram’ın yatırım portföyünde yer alan Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından geliştirilen holografik 3D görüntü teknolojisi sunan CY Vision şirketinde, gerçek üç boyutlu görüntüler üzerine çalışmalar yapılıyor.



İnventram, Kuantag ile otomotiv ve nanoteknoloji alanında da yatırımlarını sürdürüyor. Kuantag, quantum dot ve sensör teknolojisini kullanarak araçlardaki yakıt ve yağları quantum parçacıklarla etiketleme üzerine çalışıyor.