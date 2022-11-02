Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu

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Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı.

Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı.

Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını açıkladı.

Musk açıklamasında, Twitter'daki mavi tik uygulamasını, lordlar ve köylüler sistemi olarak niteledi. Bunun "saçmalık" olduğunu belirtti.

BAZI ÖNCELİKLER TANIYACAK

Twitter'ın yeni CEO'su hemen ardından ücretli aboneliğin özelliklerini paylaştı. Buna göre abonelik alan kişiler dolandırıcılığa karşı yanıtlarda, bahsetmelerde ve aramada öncelikli olacak.

Diğer kullanıcılara göre de daha uzun videolu paylaşımda bulunabilecekler. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

Söz konusu ücretin ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak" değerlendirmesinde bulundu.