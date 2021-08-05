Uyanık saatlerin 3'te 1'i ekrana gitti

İngiltere'nin resmi telekomünikasyon kurumu Ofcom'dan önemli bir açıklama geldi.



Ofcom'un yeni raporuna göre insanlar uyanık kaldıkları sürenin üçte birini ekrana bakarak geçiriyor.



Pandemi süresini de kapsayan 2020 verilerine göre ortalama ekran süresi 47 dakika artarak 5 saat 40 dakikaya yükseldi.



Bu ekran süresi televizyon izlemeyi ve internette video tüketimini kapsıyor. Bilgisayar başında çalışanların ekranda geçirdikleri süre çok daha uzun.



İngiltere verilerine göre hanelerin yüzde 80'inde televizyon direkt internet bağlantısına sahip. Ofcom ülkede ilk defa Netflix üye sayısının kablolu televizyon üye sayısını geçtiğini de tespit etti.



PANDEMİ ETKİSİ



Ofcom'un açıklamalarına göre pandemide bunalan insanlar video içeriklere yöneldi. İnsanların gülmeye ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle komedi içeriklerin daha fazla tüketildiği belirtildi.