Uzaya önce kim gidecek rekabeti: Brunson, Bezos'un önüne tarih verdi

Dünyaca ünlü iş insanları arasındaki rekabet uzaya taşınıyor.



Hem Jeff Bezos hem de Richard Branson bu ay içinde uzaya gitme hazırlığında.



İlk açıklama Amazon’un kurucusu Jeff Bezos'dan geldi.



Bezos, 20 Temmuz'da Blue Origin'in ilk insanlı uzay yolculuğu için eski kadın pilot Mary Wallace Funk'ı onur konuğu olarak davet ettiğini duyurdu.



Yolculuk başarıyla gerçekleşirse 82 yaşındaki kadın, uzaya seyahat eden en yaşlı insan olacak.



Funk, 1960'lı yıllarda NASA'nın astronot programında eğitim almış,, astronot seçimindeki cinsiyetçi politika nedeniyle hayalini gerçekleştirememişti. Ancak artık hayaline çok yakın.



20 Temmuz'da, Bezos, Bezos'un kardeşi Mark ve açık artırmada yolculuk için 28 milyon dolar ödeyen kişiyle birlikte uzaya çıkacak.



Blue Origin'in ilk insanlı uzay yolculuğu için Teksas'tan fırlatılacak roket, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.



Bu açıklamadan saatler sonra İngiliz milyarder Richard Branson, 20 Temmuz'dan önce 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını duyurdu.



Havacılık şirketi Virgin Galactic’in kurucusu Branson pilotlar ve alanında uzman kişilerden oluşan altı kişilik bir ekiple seyahati gerçekleştirecek.



Branson, Bezos'dan 9 gün önce uzaya gitmeyi planlıyor.



New Mexico eyaletinden yapılacak uçuş başarılı olursa Bezos yerine Richard Branson, “Uzaya çıkan ilk milyarder” ünvanı kazanacak.