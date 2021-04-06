Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

ABD'li ünlü bilim insanı Kaku, uzaylılarla yakın bir tarihte temas kurulacağını düşünüyor. Ancak Kaku'ya göre ilk teması kurmak Dünya için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 11:43

Uzaylılarla temas ne zaman? Ünlü bilim insanı açıkladı

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Teorik fizikçi Michio Kaku, uzayda yaşama ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kaku, bu yüzyılın sonunda uzaylılarla etkileşimin kurulacağını düşündüğünü söyledi. Ancak ünlü profesör Kaku'ya göre uzaylılarla iletişime geçmek oldukça kötü bir fikir. 

Fizikçi Kaku, tezini güçlendirmek için tarihten bir örnek de verdi. 16. yüzyıldaki Aztek Kralı 2. Montezuma'nın İspanyol Cortes'le görüşmesinden ders alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol Cortes'le karşılaşan Kral Montezuma, imparatorluğu dahil olmak üzere elindeki her şeyi kaybetmişti.

Kaku'ya göre bu nedenle uzaylılarla ilk temasta, Dünyalıların oldukça dikkatli olması gerekiyor. 

KEŞFİ GERÇEKLEŞTİRECEK GÖREV

Ekim ayında James Webb Uzay Teleskobu'nın fırlatılması planlanıyor. Profesör Kaku, uzaylı keşfini bu teleskobun yapacağını düşünüyor. Kaku, James Webb'le binlerce gezegene bakma şansına erişeceğimizi aktardı. 

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