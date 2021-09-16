Video oyunu devi Electronic Arts, Battlefield 2042'nin piyasaya çıkış tarihinin bir ay ertelendiğini duyurdu

Ünlü oyun şirketi Electronic Arts, merakla beklenen oyunlarından Battlefield 2042’nin piyasaya çıkış tarihinin bir ay ertelendiğini duyurdu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada erteleme sebebi olarak salgın döneminde yaşanan zorlukları gösteren şirket, COVID-19 pandemisinin oyun geliştiricileri için yeni nesil Battlefield'ı oluştururken öngörülemeyen zorluklar yarattığını ve lansmanın gecikmesine neden olduğunu söyledi.

Şirket, Battlefield 2042'nin vizyona girmesi için oyun geliştiricilerin sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

BATTLEFİELD İÇİN YENİ TARİH 19 KASIM

Battlefield 2042 için verilen yeni tarih 19 Kasım olarak açıklanırken, şirket, oyunun erteleneceği söylentileriyle kapanışta yüzde 6 değer kaybetti. Ünlü oyun şirketi, ertelemeden finansal bir etki görmeyi beklemediklerini söylemişti.

Pandemi sürecinin kazananlarından olan "Apex Legends" yaratıcısı şirket, kapanma süreci boyunca oyunlara olan ilginin artması ile birlikte hisselerini geçen yıl yüzde 33'ün üzerinde arttırmıştı.

ABD video oyunu satışlarının Ağustos ayında 4,4 milyar dolarlık bir rekora ulaştığını gösteren araştırma firması NPD'nin verilerine göre, video oyunlarına olan talep hala yüksek.