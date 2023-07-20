WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor? WhatsApp'a erişim sorunu düzeldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini ifade etti. Öte yandan WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişimde sorunlar yaşandı.



WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?



19 Temmuz günü TSİ 23:00'dan sonra mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu başladı.

WEB sitelerinin ve mobil uygulamalarında yaşanan aksaklıkların izlendiği Downdetector.com'a göre, WhatsApp'ta saat 23.00 sıralarında binlerce kullanıcı erişim sorunu yaşadığını bildirdi.



TWİTTER'DA KULLANICILAR SORUNU DİLE GETİRİYOR



WhatsApp'a erişim sorunu yaşayan binlerce kullanıcı bunu Twitter üzerinden dile getirdi.



Kullanıcılar hem mobil uygulama hem de masaüstü uygulamada sorun yaşadıklarını ifade etti.



KULLANICILAR ARAMA MOTORLARINA YÖNELDİ

Öte yandan pek çok kullanıcı Google'da "WhatsApp ne zaman düzelecek?" ve "WhatsApp'a ne oldu?" gibi sorgulamalarla, erişim problemine dair araştırma yapıyor.

WHATSAPP'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



WhatsApp'tan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp ile bağlantı sorunlarını çözmek için hızla çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede sizi buradan bilgilendireceğiz" ifadelerine yer vermişti.

UYGULAMA NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 1 saatlik kesintinin ardından WhatsApp'a erişim sorunu düzeldi.