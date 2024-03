Xiaomi 14 Serisi Bütün İhtişamıyla Uluslararası Pazarlarda Satışa Sunuldu

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Barselona'da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından oluşan Xiaomi 14 Serisini duyurdu. Lansman, Xiaomi'nin küreselde tüketicilerine benzersiz deneyimler sunma konusundaki kararlılığında önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.



Stratejik ortaklıklarını 2022 yılında resmileştiren Xiaomi ve Leica, mobil görüntüleme sektöründe devrim yaratmaya devam ediyor. Xiaomi, durmak bilmeyen mükemmellik arayışıyla sunduğu her ürün neslinde sektör standartlarını sürekli olarak yeniden tanımlıyor. Leica Summilux optik özelliklerini bünyesinde barındıran Xiaomi 14 Serisi, iş birliğinin zirvesini temsil ediyor. Yapılan kombinasyon, en gelişmiş optik konseptleri ve ürün tasarımlarını gözler önüne sererek Xiaomi'nin mobil görüntüleme inovasyonunda küresel bir lider olarak konumunu sağlamlaştırıyor.



Profesyonel görüntüleme alanının amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra, eşsiz performans ve yenilikçi tasarım sunuyor



Geleneksel kamera estetiğinden ilham alan Xiaomi 14 Ultra, aerodinamik düz arka tasarıma sahip kendine özgü dairesel bir kamera modülü sergiliyor ve uluslararası pazarlarda Siyah ve Beyaz olmak üzere iki klasik renkte sunuluyor.



Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımı, yüksek mukavemetli alüminyum çerçeve, Xiaomi nano teknoloji vegan deri ve Xiaomi Shield Glass'tan oluşan sağlam Xiaomi Guardian Structure etrafında şekilleniyor. Tek bir alüminyum bloktan üretilen Xiaomi 14 Ultra, 1,38 kat daha iyi çerçeve gücü sunuyor. Yeni geliştirilen bir formüle sahip olan Xiaomi nano teknoloji vegan deri, 6 kat daha iyi aşınma direnciyle daha ince ve daha hafif bir yüzey sağlıyor.1 Xiaomi Shield Glass kullanan Xiaomi 14 Ultra'nın yenilikçi "All Around Liquid" ekranı, tüm kenarlarda ve köşelerde tutarlı bir kavis oluşturarak ekranı yeniden tanımlıyor ve düz bir ekranın görsel çekiciliğini kavisli bir kenarın dokunsal etkileşimiyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Ayrıca çarpıcı WQHD+ (3200 x 1440) çözünürlük, 522 ppi piksel yoğunluk ve değişken 1-120Hz yenileme hızına sahip olan Xiaomi'ye özel C8 WQHD+ 6,73 inç AMOLED ekran sürükleyici bir deneyim sunarken 3000 nit gibi etkileyici bir tepe parlaklığı ile destekleniyor.



Xiaomi 14 Ultra, 12 mm'den 120 mm'ye kadar uzanan kayda değer bir odak uzaklığı aralığına sahip dört kameradan oluşan profesyonel bir kurulum içeriyor. ƒ/1.63-ƒ/4.0 kademesiz değişken diyafram açıklığı ile donatılan ana kamerası, çeşitli senaryolarda kusursuz pozlama ayarları sunuyor. 14EV'ye kadar dinamik aralığa sahip ultra büyük entegre 1 inç LYT-900 görüntü sensörü, zorlu ortamlarda bile olağanüstü görüntü kalitesi sağlıyor. Dörtlü kamera kurulumunu Leica 75 mm hareketli bileşenlere sahip telefoto kamera, Leica 120 mm periskop kamera ve Leica 12 mm ultra geniş kamera tamamlıyor.

Xiaomi 14 Ultra, dört kameranın tamamında 8K 30fps çekim desteği ile mobil görüntüleme alanına öncülük ediyor. Leica optik özellikleri ve 50 MP sensörüyle 8K videolarda benzersiz netlik yakalayarak profesyonel post prodüksiyon düzenlemelerini kolaylaştırıyor. Ana kamerası 4K 120 fps çekim desteği sunuyor ve 5x ağır çekim efektlerine uyum sağlayabiliyor. Ayrıca 4K çözünürlükte, 60 fps'de tam aralıklı yakınlaştırma özelliği içeriyor. Cihaz ayrıca 4K 60 fps'de Dolby Vision®️ destekli çekim imkanı sunuyor ve akıcı videolar için sabitleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Hem çevreleyen hem de yönlü ses kaydı sağlayan 4 mikrofon içeren bir dizi oluşturmak için cihaza bir mikrofon daha eklendi.



Yeni Film modu, 2,39:1 en boy oranı ve 180° deklanşör kuralı gibi sinema sektörüne özgü uygulamalarla otantik bir sinema görünümüne ve hareket bulanıklığına sahip çekimlere imkan tanıyor ve profesyonel bir videografi deneyimi sunuyor. Tamamen yeni MasterCinema, özellikle HDR ekranlarda önceki 8 bit BT.709 standardını aşarak daha zengin ayrıntılar, vurgular ve gölgeler elde etmek için HDR videoları 10 bit Rec.2020'de kodluyor. Yönetmen modu, gelişmiş parametre kontrolleri ve esnek post prodüksiyon için Log formatında kayıt ile profesyonel düzeyde arayüz sunuyor. Xiaomi 14 Ultra sürükleyici bir prodüksiyon deneyimi için harici monitörler olarak diğer Xiaomi cihazlarıyla entegre edilebiliyor.