Xiaomi'nin Türkiye fabrikası açıldı: Redmi 9C'nin satış fiyatı düşecek

Ahmet Bal / ntv.com.tr

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Xiaomi, Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya sonrasında Türkiye'de kurdu. İstanbul'un Avcılar ilçesinde kurulan fabrikanın yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağı bildirildi. Fabrika Salcomp ve Xiaomi ortaklığıyla kuruldu.



Toplamda 30 milyon dolarlık yatırımla 14 bin metrekare araziye kurulan fabrika, bugün yapılan törenle resmen açılmış oldu. Xiaomi'nin Ortadoğu Pazarlama Müdürü Cindy Chang fabrikaya ilişkin ntv.com.tr'nin sorularını da yanıtladı.



Fabrikada üretilecek ilk modelin Redmi 9C olduğu belirtildi. Chang, parçaları Türkiye'de birleştirilecek olan Redmi 9C'nin fiyatının düşeceğini doğruladı. Cindy Chang kesin bir fiyat belirtmese de indirimli Redmi 9C fiyatının ilerleyen günlerde duyurulacağını söyledi. Ancak kullanıcıların beklentisi yüzde 30'a yakın bir fiyat indirimi olacağı yönünde.



2000 KİŞİLİK İSTİHDAM YARATILACAK

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının içinden görüntüler

Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang açılış için yaptığı sunumda Türkiye'nin hem Avrupa hem Orta Doğu pazarı için kilit noktada olduğunu söyledi. Chand kurulacak fabrikayla 2 bin kişilik istihdamın yaratılacağını aktardı. Vincent Chang ayrıca 2021 sonuna kadar Türkiye genelindeki Mi Store'ların sayısının 100'ün üzerine çıkacağı ifade etti. Türkiye'deki fabrikada ilk olarak iç piyasaya yönelik üretim yapılağı zaman içerisinde Türkiye'den yurtdışına akıllı telefon gönderiminin gerçekleşeceği belirtildi.



REDMI 9C'NİN ÖZELLİKLERİ



Yapay zeka destekli üçlü kameraya sahip olan Redmi 9C'de 6.53 inçlik damla ekran bulunuyor. Batarya kapasitesi 5000 mAh olan Redmi 9C uzun süreli kullanım sağlıyor.

Xiaomi'nin Türkiye fabrikasının içinden görüntüler

Telefonda yüksek performanslı Helio G35 işlemci bulunuyor. Redmi 9C alacakaranlık mavisi, gündoğumu turuncu ve gece grisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Çift SIM girişine sahip telefonda 512 GB'a kadar artırılabilir bellek bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

İstanbul'da yapılan açılışa Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan temsilciler katıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılışa özel bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Xiaomi ve Salcomp ortaklığında kurulan üretim tesisinin şirketiniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bugün dünya devlerinin yatırımlarında ülkemizi tercih etmesinin gerisinde, Türkiye'nin girişimci dostu yatırım ikliminin önemli payı bulunuyor. Ayrıca ülkemiz, dinamik ve nitelikli iş gücü, geniş iç ve bölgesel pazarlara ulaşım imkanı, stratejik konumu ve yaygın teşvik sistemi ile uluslararası yatırımcılar için çok ciddi fırsatlar sunuyor. Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır" dedi.

Fabrika açılışındaki kurdele kesim töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka, Xiaomi Orta Doğu Başkanı Ronnie Wang, Salcomp Kıdemli Başkan Yardımcısı Travel Xue, Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Vincent Chang, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.