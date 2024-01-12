Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir?

Yapay zeka ile oluşturulan ilk sosyal medya fenomeni manken Emily Pellegrini, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dijital illüzyon çağının bir parçası olan Pellegrini'nin gerçek olduğunu düşünüp ondan randevu talep eden, evlenmek isteyen iş adamları ve sporcular var .

Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir?

Instagram fenomenleri arasında çarpıcı fiziği ve uzun kahverengi saçlarıyla öne çıkan Emily Pellegrini, futbolcuların, MMA dövüşçülerinin ve milyarderlerin ilgisini çekiyor.

Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir? - 1

Ancak bu hikayede bir değişiklik var: Emily gerçek bir insan değil, tarafından üretilmiş bir model. Emily, gerçekçi videoları ve fotoğrafları sayesinde Instagram'da kısa sürede binlerce insana ulaştı. Yalnızca yapay zekayla yaratılan Emily, kısa sürede yaratıcısı için kazançlı bir girişim haline geldi.

Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir? - 2

"ONU OLABİLDİĞİNCE GERÇEK TUTMAK İSTEDİM"

Daily Mail'e konuşan modelin yaratıcısı "Chat GPT'ye ortalama bir erkeğin hayalindeki kızın ne olduğunu sordum ve kahverengi saçlı, uzun ve uzun bacaklı dedi, bu yüzden onu tam olarak söylediği gibi yaptım. Amaç onu sevimli ve çekici kılmaktı. Onu olabildiğince gerçek tutmak istedim." ifadelerini kullandı.

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Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir? - 3
Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir? - 4
Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir? - 5

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