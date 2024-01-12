Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir?

"ONU OLABİLDİĞİNCE GERÇEK TUTMAK İSTEDİM"

Daily Mail'e konuşan modelin yaratıcısı "Chat GPT'ye ortalama bir erkeğin hayalindeki kızın ne olduğunu sordum ve kahverengi saçlı, uzun ve uzun bacaklı dedi, bu yüzden onu tam olarak söylediği gibi yaptım. Amaç onu sevimli ve çekici kılmaktı. Onu olabildiğince gerçek tutmak istedim." ifadelerini kullandı.

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