Yapay zeka ile oluşturulan fenomen Emily Pellegrini sosyal medya gündeminde: Emily Pellegrini kimdir?

Instagram fenomenleri arasında çarpıcı fiziği ve uzun kahverengi saçlarıyla öne çıkan Emily Pellegrini, futbolcuların, MMA dövüşçülerinin ve milyarderlerin ilgisini çekiyor.
Ancak bu hikayede bir değişiklik var: Emily gerçek bir insan değil, yapay zeka tarafından üretilmiş bir model. Emily, gerçekçi videoları ve fotoğrafları sayesinde Instagram'da kısa sürede binlerce insana ulaştı. Yalnızca yapay zekayla yaratılan Emily, kısa sürede yaratıcısı için kazançlı bir girişim haline geldi.
"ONU OLABİLDİĞİNCE GERÇEK TUTMAK İSTEDİM"
Daily Mail'e konuşan modelin yaratıcısı "Chat GPT'ye ortalama bir erkeğin hayalindeki kızın ne olduğunu sordum ve kahverengi saçlı, uzun ve uzun bacaklı dedi, bu yüzden onu tam olarak söylediği gibi yaptım. Amaç onu sevimli ve çekici kılmaktı. Onu olabildiğince gerçek tutmak istedim." ifadelerini kullandı.
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