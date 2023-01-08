Yapay zekanın "robot avukatı" ABD'de kullanılacak

Yapay zeka teknolojisi, ABD'de şubat ayında görülecek bir davada hukuk danışmanlığı hizmetinde kullanılacak.

Yapay zekanın "robot avukatı" ABD'de kullanılacak

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Hitit tabletleri yapay zeka ile analiz ediliyor

Hitit tabletleri ile analiz ediliyor

Yapay zeka, bir akıllı telefon üzerinde çalışacak ve sanığa kulaklık aracılığıyla ne söyleyeceği konusunda danışmanlık yapacak.

Bundan önce ise, şubat ayında mahkeme salonundaki konuşmaları dinleyecek.

Mahkemenin yeri ve sanığın ismi, söz konusu yapay zeka teknolojisini geliştiren DoNotPay şirketi tarafından gizli tutuluyor. 

Dünyanın birçok ülkesinde, telefonların ve internete bağlı cihazların mahkemelere girişi yasaklanmış durumda.

DoNotPay'in CEO'su Joshua Browder, telefon kısıtlamalarını aşmak için kulaklık vasıtasıyla izin verilen "dinleme erişim standartlarını" kullanacaklarını belirtti.

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