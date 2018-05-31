Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yaklaşık bir hafta önce kullanıma sunulan "YÖK Mobil" uygulaması, sanal marketlerde yoğun ilgi gördü.



Uygulama, "Eğitim ve Yaşam Tarzı" kategorilerinde Google Play'de Türkiye'nin en popüler ikinci, App Store da ise en popüler üçüncü mobil uygulaması oldu.



YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Android ve IOS işletim sistemlerine uygun ve akıllı mobil cihazlara uyumlu şekilde geliştirilen "YÖK Mobil" uygulaması, "Yeni YÖK'ün dijital yüzü" sloganıyla 25 Mayıs'ta kullanıma sunuldu.



Uygulamayı telefonlarına yükleyen kullanıcılar, YÖK'ün kurumsal bilgilerine, duyuru ve haberlerine, akademisyen bilgilerine, Yükseköğretim Program Atlası'na, dergi ve raporlarına, Tez Merkezi'ne, üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanlarına, üniversitelerin iletişim bilgilerine ve konumlarına erişebilme imkanı buldu.



YÖK'ün mobil uygulaması ile ayrıca herhangi bir konuda yazılan tezlere, makalelere, çalışmalara, patentlere ve bildirilere de erişim sağlandı.



Öte yandan kullanıcılar, Türkiye'deki fakültelere ve meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenci sayılarına kadar pek çok bilgiye ulaşırken, duyurular ve akademik kadro ilanları, YÖK kurumsal haber ve duyuruları ile üniversitelerin yayınladığı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro ilanları gibi tüm bildirimler, anlık olarak cep telefonlarından öğrenilebilecek.



İLK HAFTASINDA EN ÇOK İNDİRİLEN İKİNCİ UYGULAMA OLDU



Geçen hafta kullanıma sunulan "YÖK Mobil" uygulaması, sanal marketlerde yoğun ilgi gördü. YÖK Mobil, "Eğitim ve Yaşam Tarzı" kategorilerinde Google Play'de Türkiye'nin en popüler ikinci, App Store da ise Türkiye'nin en popüler üçüncü mobil uygulaması oldu. Uygulamayı bugüne kadar 14 bin 956 kişi indirdi.



Yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın olan kullanıcıların yüzde 30'unun 25-34 yaş aralığında olduğu tespit edildi. Uygulamayı yükleyip e-Devlet ile abone olan kullanıcı sayısı bin 161 oldu.



Uygulamaya App Store'da 5 üzerinden 4,8, Play Store'da ise 5 üzerinden 4,4 puan verildi.



KADRO İLANLARI DA ARTIK CEPTE



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Mobil uygulamasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın, "yeni YÖK"ün bir yeniliği olduğunu ifade etti.



Uygulama sayesinde hem akademisyenlerin hem öğrencilerin hem de toplumun bütün kesimlerinin artık Türk bilim hayatında hangi alanlarda makale yazıldığının, hangi alanlarda çalışmaların, patentlerin ortaya konulduğunun, tezlerin yazıldığının ve üniversitelerin tercih edilme durumlarıyla ilgili tüm detayların takip edilebildiğini aktaran Saraç, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu ve buna benzer yükseköğretimimize dair birçok bilgi artık herkesin cebinde. Bu uygulamanın en güzel yanlarından biri de üniversitesini bitiren ve akademik kadro ilanlarına erişimde zorluk çeken mezunlarımıza bütün üniversite kadro ilanlarının diledikleri takdirde kendi cep telefonlarına anlık bildirilecek olması. Herkes bu uygulamamızı indirebilir ve kolayca kullanabilir. Halka açık ve ücretsiz uygulamamız, aynı zamanda yeni YÖK'ün dijital yüzüdür."