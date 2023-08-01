YouTube yapay zekayı test ediyor: Videoların özetini çıkaracak

Google'ın 31 Temmuz tarihli bir destek sayfasında yer alan bildirime göre, YouTube video özetlerini otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka kullanımını deniyor. Şirket bu özellikle beraber mevcut video açıklamalarının yerini almadan kısa bir genel bakışla konu hakkında özet sunmayı hedefliyor.

YouTube yapay zekayı test ediyor: Videoların özetini çıkaracak

YouTube, gelişen yapay zekanın platformda bulunan videoların özetini çıkaracağı bir özelliği test ediyor.

Test yalnızca sınırlı sayıda video ve kullanıcı için geçerli ve mevcut video açıklamalarının yerini almayacak, ancak YouTube izleyicilerin ne izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olacağını umduğu kaydedildi.

Bu özetlerin şimdilik yalnızca sınırlı sayıda İngilizce videonun yanında görüneceğini ve yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı tarafından görüntülenebileceğini belirtiyor.

KISA BİR GENEL BAKIŞ SUNMAYI HEDEFLİYOR

Bu özetler YouTube'un izleme ve arama sayfalarında görülecek ve bir insan tarafından yazılmış mevcut açıklamanın yerini almadan bir videonun içeriğine kısa bir genel bakış sunmayı hedefliyor.

Destek sayfasında "YouTube'da tarafından otomatik olarak oluşturulan özetleri test etmeye başlıyoruz, böylece bir video hakkında hızlı bir özet okuyup sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz daha kolay olacak" ifadeleri yer aldı.

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