1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz

SON DAKİKA HABERİ: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz
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Son dakika haberi! 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler için karra Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, , İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattı seferleri ücretsiz olacak. 

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz - 1

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