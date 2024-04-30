1 Mayıs'ta (yarın) bankalar açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs resmi tatili nedeniyle bankaların yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalarda yarın özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Çeşitli nedenlerle banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, "bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı/kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?
1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.
Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.
2024 YILI KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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