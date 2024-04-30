1 Mayıs'ta (yarın) bankalar açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Sorusunun yanıtı, bankalarda havale veya ödeme gibi işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin gündeminde yer almaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, yarın bankaların açık mı yoksa kapalı mı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı/kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta (yarın) bankalar açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs resmi tatili nedeniyle bankaların yarın açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalarda yarın özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de bankaların mesaisi oldu. Çeşitli nedenlerle banka ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlar, "bankalar 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta bankalar açık mı/kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yıl içerisindeki resmi günleri arasında yer alıyor. 1 Mayıs Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Buna göre; 1 Mayıs'ta (yarın) bankalar kapalı olacak. Bankalar bir günlük aranın ardından 2 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.

1 Mayıs'ta (yarın) bankalar açık mı/kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? - 1

2024 YILI KALAN RESMİ GÜNLERİ

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...