10 yıl sonra ilk ziyaret | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahire'ye gidiyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yarın Kahire’de olacak. İki ülke ziyareti eşzamanlı ortak açıklama ile duyurdu. Mısır ile normalleşme kapsamında bu temas, son 1 ayda yapılan ikinci bakan düzeyinde görüşme olacak.

10 yıl sonra ilk ziyaret | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kahire'ye gidiyor
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır Haberi Görüntüle

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10 yılın ardından Mısır’a Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret yapılıyor.

Son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 27 Şubat 2023’te deprem bölgesini ziyaret etmişti. Mısır 11 ili sarsan depremin ardından en hızlı harekete geçen ülkelerden biriydi.

O görüşmeden sadece bir ay sonra bu kez Dışişleri Bakanı , bu kez ikili ziyaret kapsamında Kahire’de olacak.

Görüşmede, -Mısır ilişkilerini normalleştirme çabalarının yanısıra, Libya gibi bölgesel konular ele alınacak. Turizm ve ticaretin geliştirilmesi için yapılacaklar da masada olacak.

Ziyarette dair en çok merak edilen, tarafların ilişkileri yeniden büyükelçi seviyesine çıkarıp çıkarmayacağı.

Ankara-Kahire ilişkileri, 2013 yılında Mısır’daki darbe sonrası maslahatgüzar seviyesine indirilmişti.

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