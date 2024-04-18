11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-28" adı verilen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
1️⃣1️⃣ İlde Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen “MAHZEN-28” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2024
1️⃣3️⃣7️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silah,
3️⃣4️⃣0️⃣ adet tam otomatik uzun namlulu silaha dönüşebilecek silah parçası ele geçirildi.
4️⃣1️⃣ şüpheli… pic.twitter.com/uQHwzjdPnn
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