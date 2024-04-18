11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-28" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

11 ilde "Mahzen-28" operasyonu: 41 gözaltı

11 ilde yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mahzen-28" adı verilen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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