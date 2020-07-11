11 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 21 can kaybı, bin 16 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 813 test yapıldı, bin 16 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, bin 334 kişi iyileşti.



Toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, vaka sayısı 211 bin 981, vefat sayısı 5 bin 344 olarak kayıtlara geçti.



Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 194, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217 oldu.

"VAKALARIN PNÖMONİYE DÖNME ORANI AZALIYOR"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı."

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