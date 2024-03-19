12 gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber

Polis, yaşlı kişinin cenazesinin bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.



Olay yeri inceleme ekibi, ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede bulunan cesedin 6 Mart'ta kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Haşim Çınar’a ait olduğu tespit edildi.



Yapılan incelemelerin ardından Haşim Çınar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çınar’ın düştüğü yerde başını taşa çarparak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.