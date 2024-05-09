Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Kaza, Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Tercan merkezden geçmekte olanda D100 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H., idaresindeki yabancı plakalı otomobil karayolunda karşıdan karşıya geçmekte olan S.O., isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza mahallinde yapıldı.



Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince yol güvenliği alınarak karayolu kısmen bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralı kadının ambulansla hastaneye sevkinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.