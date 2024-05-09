2 ilde Mahzen-41 opersyonu: Ayazlar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen Mahzen-41 operasyonları ile elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı Ayazlar suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

2 ilde Mahzen-41 opersyonu: Ayazlar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Antalya ve Çanakkale'de 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda; tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Bölgede bulunan işletmelerden zorla para isteyerek işletmelere çökmeye çalıştıkları ve para vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulundukları, ekonomik durumu iyi olan vatandaşları tuzağa düşürerek, silahlı tehdit yoluyla rızaları dışında hesaplarından, kendi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları ve zorla senet imzalattıkları, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve bölgede uyuşturucu madde ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken adreslerde bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda senet ve Türk Lirası'na el konuldu.

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