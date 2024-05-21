Ay tutulması ne zaman? 2024 Ay tutulması takvimi

Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması ise Mart ayı içinde gerçekleşti. Tüm gözler şimdi ikinci ay tutulmasının tarihinde. Peki, Ay tutulması ne zaman?

Ay tutulması ne zaman? 2024 Ay tutulması takvimi

2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. İşte, 2024 Ay tutulması takvimi...

İLK GERİDE KALDI

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşandı.

İKİNCİ TUTULMA TARİHİ

İkinci Ay tutulması 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.

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